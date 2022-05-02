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Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocasını duyurdu! Okan Buruk, Nuri Şahin...

02.05.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmış ve taraftarlarını üzmüştü. Sarı - kırmızılıların öne geçtiği maçı yenilgiyle kapatması büyük tepkilere neden oldu. Spor yazarı Levent Tüzemen ise Galatasaray Yönetimi ve teknik direktörü Domenec Torrent'i eleştirdi.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni hocasını duyurdu! Okan Buruk, Nuri Şahin...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Sarı - kırmızılıların Sivasspor karşısında aldığı yenilgi, camiadaki olumsuz havayı had safhaya çıkardı. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşma sonrasında Galatasaray taraftarları takımlarına tepki gösterirken, teknik direktör Domenec Torrent eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadele sonrasında spor yazarı Levent Tüzemen, Fotomaç Gazetesi'nde sert bir yazı kaleme aldı ve Galatasaray Yönetimi ile teknik direktör Domenec Torrent'i eleştirdi.

İŞTE TÜZEMEN'İN YAZISI;

"ÇAPSIZ, YETENEKSİZ, BİLGİSİZ"

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Sözünü tutmayan bir yönetim, gençlik devrimi palavrasıyla yapılan kalitesiz kadro mühendisliği, Burak Elmas'ın hâlâ nedenini açıklamadığı Fatih Terim'le yolların ayrılması, güçlü yöneticilerin istifa etmeleri, çapsız, yeteneksiz, bilgisiz oyun okuma özürlü Torrent'in kurtarıcı olarak Galatasaray'ın başına getirilmesi...

"NURİ ŞAHİN, OKAN BURUK"

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Galatasaray'da eğer seçim haziranda yapılacaksa bu süre içerisinde Burak Elmas oyuncu transferlerine el atmamalıdır. Yeni yönetim; Kerem, Halil, Mostafa gibi hırslı, mücadeleci, yenilgiye başkaldıran oyuncu transfer etmeyi planlamalı. Galatasaray'ın başına da genç, dinamik, hırslı yerli ya da yabancı Nuri Şahin, Okan Buruk gibi hocalar getirilmelidir.

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