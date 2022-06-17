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Son dakika: Galatasaray'ın yeni sezon forması tanıtıldı! İşte Galatasaray'ın 2022/23 sezonu forması...

17.06.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da taraftarlar her sezon olduğu gibi bu sezon başında da yeni sezonda giyilecek olan 'Parçalı' formayı merak ediyordu. Sarı - kırmızılı kulüp, bugün yaptığı tanıtımla formasını duyurdu. Forma tanıtımında Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu'ya yer veren Galatasaray'da taraftarlardan tepki geldi. Yeni formaları beğenmeyen birçok taraftar, sarı - kırmızılı takımın forma tanıtım tweet'inin altında eleştirilerde bulundular.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni sezon forması tanıtıldı! İşte Galatasaray'ın 2022/23 sezonu forması...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu mağlup ederek göreve Dursun Özbek seçilmişti. Sarı - kırmızılı taraftarlar yapılacak hamleleri beklerken, Galatasaray'dan bugün flaş bir paylaşım geldi ve yeni sezon formaları tanıtıldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2022/23 sezonunda giyilecek olan klasik 'Parçalı' formasını görücüye çıkardı.

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Sarı - kırmızılıların resmi Twitter hesabında, "Ali Sami Yen’de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi! Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre. Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta." ifadelerine yer verildi.

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Yeni sezonda giyilecek olan 'Parçalı' formayı beğenmeyen taraftarlar ise tweet'in altında büyük tepki gösterdi.

Sarı - kırmızılı futbolseverlerin eleştirileri şu şekilde;

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Galatasaray Futbol Kulübü Berkan Kutlu Kerem Aktürkoğlu son dakika haberi
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