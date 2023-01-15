Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi bugün İstanbul'a geliyor! Saati bile belli oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 42'ye yükselten ve liderliğini perçinleyen Galatasaray'da taraftarlar üst üste alınan 8 galibiyetin sevincini yaşarken, bir yandan da yapılacak olan transferlere odaklanmış durumda...

OKAN BURUK TAKVİYE İSTEMİŞTİ

Sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığını iletmiş ve bu bölgeye takviye yapılması gerektiğini ifade etmişti.

ÜÇ İSİM GÜNDEME GELMİŞTİ

Bu talep sonrasında harekete geçen Galatasaray Yönetimi; gündemine Güray Vural, Hasan Ali Kaldırım ve Uğur Çiftçi'yi almıştı.

UĞUR ÇİFTÇİ İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Vural ve Kaldırım ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan sarı - kırmızılı kulüp, Sivasspor'da forma giyen Uğur Çiftçi'nin transferi için kulüp ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştı.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Deneyimli futbolcunun Galatasaray'a imza atmak için kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyordu. TRT Spor'un haberine göre; Uğur Çiftçi, bu akşam 22.45'te İstanbul'da olacak.

Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan oyuncunun son prosedürlerin ardından kendisini Galatasaraylı yapacak olan imzayı atacağı aktarıldı.

Bu sezon Sivasspor formasıyla 23 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 5 asistlik bir performans gösterdi.

