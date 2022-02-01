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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gomis, İstanbul'a geliyor

01.02.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, imzayı atmak için yola çıktı.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gomis, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis bugün İstanbul'a geliyor.

YOLA ÇIKTI GELİYOR!

Tecrübeli oyuncunun bugün 17:00'de İstanbul'da olması bekleniyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim için değerli olan insanların yanında olmak ve bir aslan olarak görevimi yapmak için İstanbul'a geliyorum." dedi.

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İŞTE SÖZLEŞMESİ

Gomis 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fransız golcü, Galatasaray'dan ligin kalan bölümü için 650 bin Euro garanti yıllık ücret alacak. Ayrıca ligin 2. yarısında 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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