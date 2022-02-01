SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberleri: Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Gomis ve Mostafa Mohamed...

Son dakika Galatasaray haberleri: Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Gomis ve Mostafa Mohamed...

01.02.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in takıma katılmasına artık sadece atacağı imza kaldı. Sarı-kırmızılı ekiple 1.5 yıllığına anlaşan Fransız golcünün gelişi Galatasaray'da tüm dengeleri değiştirdi. Sezon boyunca gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray, Gomis transferiyle bir nebze rahatladı. Gomis'in gelişi henüz 1 ay önce bonservisi alınan Mostafa Mohamed'in gidişini doğurdu. Luyindama'yı kiralayan Al-Taawon ekibi, Mostafa'yı her an transfer edebilir...

Son dakika Galatasaray haberleri: Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor... Gomis ve Mostafa Mohamed...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gomis transferinin ardından Galatasaray'da hareketli saatle yaşanıyor. Milli arayı fırsat bilen Galatasaray yönetimi transferleri peş peşe açıklamaya hazırlanırken forvet hattında büyük bir değişim yaşanabilir... Yaklaşık 1 ay önce bonservisi alınan Mostafa Mohamed için flaş bir iddia atıldı. Eğer bu iddia gerçekleşirse çok ilginç bir transfer olayı ile karşı karşıya kalınabilir...

RESMEN İSTEDİLER

Mostafa-Mohamed

Galatasaray'dan Luyindama'yı kiralık olarak kadrosuna katan Al-Taawon, Mostafa Mohamed'i de resmen istedi. Hatta Al Taawon kulübü birkaç gün önce Mostafa Mohamed'in eski takımı Zamalek'ten Mustafa Fethi'yi kadrosuna katmıştı. Galatasaray'da Gomis transferi sonrası ilk 11'de düşünülmeyen Mısırlı futbolcunun ayrılığı gerçekleşirse ilginç bir transfer olacak. Yaklaşık 1 ay önce bonservisi alınan Mısırlı futbolcuya iyi bir bonservis bedeli ödenirse takımdan ayrılabilir.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı taraftarlar mesaj yağdırıyor! Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilirSon dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı taraftarlar mesaj yağdırıyor! Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

MISIR'LA FİNALE KOŞUYOR

egypt_forward_mostafa_mohamed_left_and_morocco_defender_achraf_hakimi_jump_for_the_ball_during_the_africa_cup_of_nations_2021_quarter-final_football_match_on_sunday._afp

Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed, Afrika Kupası nedeniyle takımıyla birlikte değil. Mısır ile finale doğru koşan forvet oyuncusu, yarı final maçında Perşembe günü Kamerun ile karşı karşıya gelecek. Kupada 5 maç oynayan Mostafa Mohamed'in henüz golü bulunmuyor. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 46 maçta 15 gol atarken, 2 asist yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrılık sorusuna verdiği cevap ortalığı karıştırdıAyrılık sorusuna verdiği cevap ortalığı karıştırdı
Son dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu, Galatasaraylıları çıldırtacak! Bu transfer tarihe geçecek... Ellerinden kaptıSon dakika Galatasaray haberleri: Emre Belözoğlu, Galatasaraylıları çıldırtacak! Bu transfer tarihe geçecek... Ellerinden kaptı
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Sürgün adası isyanı! İddialı yarışmacı Survivor'ı bırakıyor mu?

Sürgün adası isyanı! İddialı yarışmacı Survivor'ı bırakıyor mu?

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...

Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...

Galatasaray'da Fatih Terim geri mi dönüyor?

Galatasaray'da Fatih Terim geri mi dönüyor?

Ayrılık sorusuna verdiği cevap ortalığı karıştırdı

Ayrılık sorusuna verdiği cevap ortalığı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

İlginç yöntem! Erken emekli olabilmek için cinsiyet değiştirdi

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

Doğalgaz faturasını açıklayıp sitem etti! Önlemini paylaştı

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.