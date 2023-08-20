Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech maçın ardından taraftarların arasına daldı, üçlü çektirdi!

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası nefes kesen maçta kazanan taraf, Mauro Icardi'nin golleriyle Galatasaray oldu. Rakibini 2-0 mağlup eden sarı - kırmızılılarda yeni transfer Hakim Ziyech'ten de sürpriz bir hamle geldi.

MAÇ SONUNDA TRİBÜNE ÇIKTI

Maçın devre arasında transferi açıklanan Faslı yıldız, karşılaşmanın son düdüğünün gelmesinin ardından soluğu tribünde aldı. Kale arkasında bulunan taraftarların arasına karışan Ziyech, Galatasaraylı futbolculara üçlü çektirdi.

SAHAYA DA İNDİ

Sonrasında yeşil zemine inen Hakim Ziyech, bu kez de taraftarlara üçlü çektirerek alkışladı.

Yıldız futbolcu, sarı - kırmızılı taraftarları selamlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

