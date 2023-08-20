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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech maçın ardından taraftarların arasına daldı, üçlü çektirdi!

20.08.2023 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray'da yeni transfer Hakim Ziyech, karşılaşmanın ardından taraftarların arasına girdi ve tüm takıma üçlü çektirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası nefes kesen maçta kazanan taraf, Mauro Icardi'nin golleriyle Galatasaray oldu. Rakibini 2-0 mağlup eden sarı - kırmızılılarda yeni transfer Hakim Ziyech'ten de sürpriz bir hamle geldi.

MAÇ SONUNDA TRİBÜNE ÇIKTI

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Maçın devre arasında transferi açıklanan Faslı yıldız, karşılaşmanın son düdüğünün gelmesinin ardından soluğu tribünde aldı. Kale arkasında bulunan taraftarların arasına karışan Ziyech, Galatasaraylı futbolculara üçlü çektirdi.

SAHAYA DA İNDİ

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Sonrasında yeşil zemine inen Hakim Ziyech, bu kez de taraftarlara üçlü çektirerek alkışladı.

Yıldız futbolcu, sarı - kırmızılı taraftarları selamlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

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