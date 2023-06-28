Son dakika: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi! İşte son durumu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku yaşanıyor. Kurban Bayramı'nı ailesiyle birlikte memleketi Rize'de geçirmek isteyen yıldız futbolcu trafik kazası yaşadı.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun'un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Alınan bilgiye göre, memleketi Rize'ye gittiği öğrenilen futbolcu Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z., kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.