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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Marcao'nun transferini açıkladılar! 5 yıllık sözleşme...

29.06.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un oturmasıyla birlikte kadrodaki yapılanma merak ediliyordu. İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı transferiyle kadrosunu güçlendiren sarı - kırmızılılarda Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağı taraftarların birinci gündem maddesi olarak yer alıyordu. İspanyol basını, Brezilyalı stoper hakkında yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Marcao'nun transferini açıkladılar! 5 yıllık sözleşme...
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in görevi Burak Elmas'tan devralmasının ardından futbol direktörlüğüne Cenk Ergün, teknik direktörlüğe ise Okan Buruk getirilmişti. Pasquale Sensibile'nin ayrılığı sonrasında futbolun başına geçen Cenk Ergün, hemen transfer çalışmalarına başlamış ve sarı - kırmızılıların gündemine birçok futbolcu gelmişti.

İLK TRANSFER ABDÜLKERİM BARDAKCI'YDI

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmiş ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak sezonu açmıştı.

MARCAO MERAK EDİLİYORDU

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Bardakcı'nın transferi sonrasında ise Brezilyalı stoper Marcao'nun geleceği merak ediliyordu.

EN CİDDİ TEKLİF SEVILLA'DAN

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Birçok Avrupa devini peşine takan başarılı futbolcu için en ciddi teklif Sevilla'dan gelmişti ve kulüpler görüşmelerini sürdürüyordu.

5 YILLIK SÖZLEŞME

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İspanyol basınının haberine göre; Sevilla, Marcao ile 5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. La Liga ekibinin 26 yaşındaki futbolcuya ilk 11'de oynama garantisi verdiği ifade edildi.

KARİYERİ

2017'nin ocak ayında 4 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan ve burada bir kez Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Marcao, toplamda 141 resmi maçta görev yaptı. Geride bıraktığımız sezon UEFA Avrupa Ligi grubundan gol yemeden çıkan sarı - kırmızılı takımda savunmanın liderliğini üstlenen deneyimli futbolcu, performansıyla dikkat çekmişti.

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