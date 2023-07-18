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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun o görüntüsü korkuttu! Sturm Graz maçında sakatlandı ve...

18.07.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını Avusturya'da sürdüren son şampiyon Galatasaray, hazırlık maçında Sturm Graz'la karşı karşıya geldi. Merkür Arena'da oynanan maçın ilk yarısının son anlarında sarı - kırmızılı futbolcu Nicolo Zaniolo, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve bir sakatlık geçirdi. Sol el serçe parmağında bir problem yaşayan İtalyan yıldızın görüntüsü ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını Avusturya'daki kampında gerçekleştiriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Zalgiris olan sarı - kırmızılılar, hazırlık maçında Sturm Graz takımıyla karşı karşıya geldi.

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Müsabakanın 35. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Nicolo Zaniolo, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Yere düştüğü anda bir sakatlık yaşayan İtalyan yıldız, sol elini tutarak acı içinde hakeme gösterdi.

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Serçe parmağı çıkan Zaniolo, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında kenara geldi ve tedavisi oyun alanının dışında devam etti.

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Sol eli bandaja alınan başarılı futbolcu, oyun alanına geri dönerek karşılaşmaya yeniden dahil oldu.

Zaniolo'nun düştüğü anda elini gösterdiği görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

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