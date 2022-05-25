Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a dünya devi talip oldu! Galatasaray'dan yanıt geldi...

Son dakika haberleri: Tarihinin en kötü ikinci sezonunu geçiren Galatasaray'da herkes, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimini bekliyor. Diğer

yandan kötü geçen sezonda iyi performans gösteren oyunculara ise her geçen gün talipler çıkıyor.

Sezona 'Gençlik Projesi' ile başlayan Galatasaray, 7 milyon euro bonservis bedeliyle Victor Nelsson'u transfer etmişti.

PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

Danimarkalı stoper, ligde gösterdiği performansın yanı sıra Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lokomotiv ve Lazio'nun bulunduğu gruptan gol yemeden lider çıkmasında başrol oynamıştı.

INTER DEVREYE GİRDİ

Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken Nelsson için, İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğu kıl payı kaçıran Inter'in devreye girdiği öğrenildi.

TEMAS KURULDU

Sabah Spor'un haberine göre; Inter'in Victor Nelsson'u çok beğendiği ve menajeri aracılığıyla teklif yapmak istediği ve sarı - kırmızılılarla temas kurduğu ortaya çıktı.

HAKAN'DAN YARDIM İSTEDİLER

Inter yetkililerinin transferde yol kat edilmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu'nu da devreye sokarak işi bitirmek istediği öne sürüldü.

"SEÇİME GİDİYORUZ, YENİ YÖNETİMLE GÖRÜŞÜN"

Galatasaray Yönetimi ise Inter'in mesajına, "Seçime gidiyoruz, yeni yönetimle bu konuyu görüşürsünüz." şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Galatasaray'da yeni yönetimin Nelsson için kapıyı 20 milyon euro'dan açacağı ifade edildi.

Bu sezon 44 resmi maça çıkan Nelsson, 1 gol - 1 asistlik bir skor katkısı verdi.

