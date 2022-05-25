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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a dünya devi talip oldu! Galatasaray'dan yanıt geldi...

25.05.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray camiası, 11 Haziran'daki seçimi beklerken bir yandan da transferde hareketli günler geçiriyor. Sezona 'Gençlik Projesi' ile başlayan ve birçok oyuncu transfer eden sarı - kırmızılılarda takıma katılan oyunculardan en dikkat çeken isim Victor Nelsson olmuştu. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin listelerine giren Danimarkalı stoper için İtalyan devinin harekete geçtiği öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a dünya devi talip oldu! Galatasaray'dan yanıt geldi...
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Tarihinin en kötü ikinci sezonunu geçiren Galatasaray'da herkes, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimini bekliyor. Diğer
yandan kötü geçen sezonda iyi performans gösteren oyunculara ise her geçen gün talipler çıkıyor.

Sezona 'Gençlik Projesi' ile başlayan Galatasaray, 7 milyon euro bonservis bedeliyle Victor Nelsson'u transfer etmişti.

PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

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Danimarkalı stoper, ligde gösterdiği performansın yanı sıra Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lokomotiv ve Lazio'nun bulunduğu gruptan gol yemeden lider çıkmasında başrol oynamıştı.

INTER DEVREYE GİRDİ

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Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken Nelsson için, İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğu kıl payı kaçıran Inter'in devreye girdiği öğrenildi.

TEMAS KURULDU

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Sabah Spor'un haberine göre; Inter'in Victor Nelsson'u çok beğendiği ve menajeri aracılığıyla teklif yapmak istediği ve sarı - kırmızılılarla temas kurduğu ortaya çıktı.

HAKAN'DAN YARDIM İSTEDİLER

Inter yetkililerinin transferde yol kat edilmesi durumunda Hakan Çalhanoğlu'nu da devreye sokarak işi bitirmek istediği öne sürüldü.

"SEÇİME GİDİYORUZ, YENİ YÖNETİMLE GÖRÜŞÜN"

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Galatasaray Yönetimi ise Inter'in mesajına, "Seçime gidiyoruz, yeni yönetimle bu konuyu görüşürsünüz." şeklinde cevap verdi.

Öte yandan Galatasaray'da yeni yönetimin Nelsson için kapıyı 20 milyon euro'dan açacağı ifade edildi.

Bu sezon 44 resmi maça çıkan Nelsson, 1 gol - 1 asistlik bir skor katkısı verdi.

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UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü Victor Nelsson son dakika haberi
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