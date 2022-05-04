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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızından menajerine: "Bana hemen kulüp bul!"

04.05.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi bir şekilde kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da devre arasında bonservisi alınan Mostafa Mohamed, takımdan ayrılmak istediğini menajerine söyledi. Mısırlı golcünün menajeri ise kulüple görüşerek kendilerine kulüp baktıklarını iletti.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızından menajerine: "Bana hemen kulüp bul!"

Son dakika haberleri: Galatasaray seçim süreciyle birlikte tarihi bir kaos yaşarken, Spor Toto Süper Lig'de de kötü bir sezon geçiriyor. Sarı - kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı ve bu sezonun devre arasında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed'den istediği verimi alamamış ve oyuncu taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

Süper lig'de 35'inci haftayı 47 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Galatasaray'da birçok oyuncu mutsuz. O isimlerin başında Mostafa Mohamed geliyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

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Son haftalarda formasını Gomis'e kaptıran Mısırlı forvet takımdan ayrılmak istiyor. Mostafa Mohamed menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

Sezon başında Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncu Fransa ligi'ne gitmek istiyor.

MONTPELLIER VE LENS İLGİLENİYOR

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Mostafa Mohamed ile Montpellier ve Lens'in ilgilendiği öğrenildi.

7-8 MİLYON EURO

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Galatasaray'da mevcut yönetim Mısırlı golcüyü 7-8 milyon euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor.

4 MİLYON DOLARA GELDİ

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Galatasaray sezon ortasında Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında Mısır kulübü Zamalek'ten almıştı.

7 GOL - 5 ASİST

Bu sezon sarı kırmızılı takımla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Mısırlı forvet 7 gol atarken, 5 de asist yaptı. (Habertürk)

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