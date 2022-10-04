Son dakika: Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Kastamonuspor oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. eleme turundaki rakibi Kastamonuspor oldu.
TFF'nin açıklamasına göre, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Takımlar seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
ZTK 3. Eleme Turu'na katılan takımlar şöyle:
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