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Son dakika: Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Kastamonuspor oldu!

04.10.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Galatasaray'ın da yer aldığı kurada takımlar seri başı sistemine göre eşleşti. Sarı - kırmızılıların rakibi Kastamonuspor oldu.

Son dakika: Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Kastamonuspor oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. eleme turundaki rakibi Kastamonuspor oldu.

TFF'nin açıklamasına göre, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Takımlar seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

ZTK 3. Eleme Turu'na katılan takımlar şöyle:

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Ziraat Türkiye Kupası galatasaray oynanacak
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