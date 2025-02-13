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SON DAKİKA: Galatasaray karşısında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası açıklandı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2025 22:17
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Son dakika... Adana Demirspor, Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti. Gündem olan olay sonrası PFDK kararları açıklandı. Galatasaray karşısında sahadan çekilen Adana Demirspor'a hükmen mağlubiyet (3-0) ve üç puan silme cezası verildi.

SON DAKİKA: Galatasaray karşısında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray maçında tartışmalı penaltı kararını protesto ederek 30. dakikada sahadan çekilen Adana Demirspor ve kararı veren kulüp başkanı Murat Sancak'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti.

PFDK KARARLARI AÇIKLANDI

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PFDK kararları açıklanırken Adana ekibinin de cezası belli oldu. Galatasaray karşısında sahadan çekilen Adana Demirspor'a hükmen mağlubiyet (3-0) ve üç puan silme cezası verdi.

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NEDEN SAHADAN ÇEKİLMİŞLERDİ?

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Mavi lacivertliler, G.Saray deplasmanında hakem Oğuzhan Çakır’ın iki pozisyondaki kararı nedeniyle maça devam etmeme kararı aldı. Birincisi 11. dakikada Mertens’in Semih ile mücadelesinde yerde kalmasının ardından hakemin verdiği penaltı. Demirspor, pozisyonun kesinlikle penaltı olmadığını savunurken hakemin kararı değişmedi.

kinci ise 21. dakikada Arda Kurtulan’ın gördüğü sarı kart. Konuk takım, ikili mücadelede Osimhen’in faul yaptığını ve Nijeryalı golcünün kart görmesi gerektiğini savunurken hakem Arda’yı sarı kartla cezalandırdı. Bu 2 pozisyonun ardından maçı tribündeki Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, kulübede bulunan Cihan Elçiçek’i arayarak kararlarını iletti. Elçiçek de 4. hakeme sahadan çekileceklerini iletti. Aynı dakikada kulübede yapılan konuşmaların ardından bazı futbolcular oynamak istese de takım sahadan çekildi.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI:

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"ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 09.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Ayrıca PFDK, Murat Sancak'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verdi.

PFDK: "ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi olarak sevk edilen MURAT SANCAK'a ilişkin olarak, kulüp tarafından anılan kişinin "ne kulüp nezdinde ne de A.Ş. nezdinde hiçbir yetkisi, bağı, hukuki hakkı olmadığı" belirtilmiş olmasına rağmen adı geçen kişinin müsabaka akreditasyon listesinde kulüp tarafından müsabakaya misafir takım mensubu olarak akredite edildiği ve olayın oluş şekli, müsabaka sonrasında ikrar mahiyetindeki açıklamalar dikkate alınarak ADANA DEMİRSPOR A.Ş. görevlisi MURAT SANCAK'ın, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. görevlisi CİHAN ELİÇİÇEK'in, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 292.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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23:00
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
-
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor PFDK son dakika galatasaray
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