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Son dakika: Galatasaray, kupasını ne zaman alacak? TFF resmen açıkladı...

02.06.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'a şampiyonluk kupasının Fenerbahçe maçının ardından başkan Mehmet Büyükekşi tarafından verileceğini açıkladı.

Son dakika: Galatasaray, kupasını ne zaman alacak? TFF resmen açıkladı...

Son dakika haberleri :Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a kupasını, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim edecek.

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Federasyondan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci tamamlayan kulübe, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği belirtildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA;

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"Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir."

"Bu minvalde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir."


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