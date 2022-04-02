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Son dakika: Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel'den gönderme!

02.04.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, mücadele sonrasında yaptığı açıklamayla olay yarattı. Demirel'in "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük 3-4 takımından bir tanesi." sözleri, sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Son dakika: Galatasaray maçı sonrası Volkan Demirel'den gönderme!

Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti ve gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde moral depoladı. Konuk ekip Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel'in Galatasaray maçı sonrası sözleri ise olay oldu.

Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK BASİT BİR GOL YEDİK!"

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Yedikleri ikinci golün basit olduğunu söyleyen Demirel, "Planladığımız durum ilk 15 dakikayı atlatıp ondan sonra oyunun hakimi olmaktı. Verilen bir penaltı, doğru veya yanlış yorum yapamayacağım, sonrasında yediğimiz çok basit golle 2-0 mağlup duruma düştük. Bu seyircinin önünde 2-0'dan sonra işiniz çok zorlaşıyor." dedi.

"KIRILMA ANI VERİLEN PENALTI"

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Galatasaray'ın kazandığı penaltı hakkında konuşan genç teknik direktör, "Kırılma anı, verilen penaltı kararı. Hakem o an görüyor, veriyor. Söyleyince hatalı biz oluyoruz. Söylemeyince kendi kendimizi yiyoruz. Bir sürü şey var." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 3-4 TAKIMINDAN BİRİ"

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Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük 3-4 takımından biri olduğunu dile getiren Karagümrük Teknik Direktörü, "G.Saray, seyirci ve camia olarak Türkiye'nin en büyük 3-4 takımından bir tanesi. Bu kadar fırsat yakalayıp atamazsanız mağlup olmak normal. Üzüldüm. Çünkü, iyi planladık, doğru organize olduk, doğru şeyler anlattım. Goller dışında oyundan memnunum ama yetmiyor." şeklinde konuştu.

VOLKAN DEMİREL'E TEPKİ GELDİ

Volkan Demirel'in "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük 3-4 takımından bir tanesi." sözleri, sosyal medyada sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.

"FORMADAKİ YILDIZLARI GÖRMÜYOR GALİBA"

Galatasaray taraftarları, "Formadaki yıldızları görmüyor galiba" ve "En büyük kulüp demeye dili varmıyor" şeklinde yorumlarla Demirel'i eleştirdi.

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