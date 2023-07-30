SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferinin maliyetini açıkladı! İşte bonservisi ve alacağı maaş...

Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferinin maliyetini açıkladı! İşte bonservisi ve alacağı maaş...

30.07.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz sezon kazanılan zaferin mimarlarından olan Mauro Icardi'nin bonservisinin alındığını açıkladı. Arjantinli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran sarı - kırmızılı kulüp, Paris Saint-Germain'e ödenen bedeli ve oyuncunun maaşını da açıkladı. Öte yandan Galatasaray'dan paylaşılan duyuru videosunda, "Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı..." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk edecek olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Bir yandan da transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi'nin transferi resmen açıklandı.

SÖZLEŞMESİ VE BONSERVİSİ

F2SCjKyWQAAzIRQ

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.

6 MİLYON EURO

F2SCjK7XgAE-C8w

Öte yandan Mauro Icardi'nin ise yıllık 6 milyon euro maaş alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

26 MAÇTA 23 GOL

mauro-icardi

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta aslan payı bulunan Icardi, çıktığı 26 maçta 23 gol 8 asist yaparak taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Özellikle derbilerde attığı gollerle ön plana çıkan Arjantinli golcü için Suudi Arabistan'dan da teklifler vardı.

İTALYA'DA GOL KRALI OLUP YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

icardi_1

Inter'de çıktığı 219 karşılaşmada 124 kez golle buluştu ve 29 asist yaptı. 2013-14 sezonundan 2018-19 sezonuna kadar Milano ekibinde aralıksız forma giyen Icardi, 2014-15 sezonunda 22 gol, 2017-18 sezonunda ise 29 golle Serie A'da gol kralı oldu. 2018 yılında İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin sürprizi ortaya çıktı!Fenerbahçe'nin sürprizi ortaya çıktı!
Ve Beşiktaş, o ismin kontratını yenilediVe Beşiktaş, o ismin kontratını yeniledi
Barça, Real'i ezdi geçti!Barça, Real'i ezdi geçti!
Anahtar Kelimeler:
transfer Mauro Icardi son dakika galatasaray dakika haberleri ak verildi biler n dakika haberleri da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada
Kaza yapan aracı görüntüleyen kadın muhabire saldırı! Şoke eden anlar saniye saniye kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.