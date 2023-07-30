Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferinin maliyetini açıkladı! İşte bonservisi ve alacağı maaş...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk edecek olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Bir yandan da transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi'nin transferi resmen açıklandı.

SÖZLEŞMESİ VE BONSERVİSİ

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon euro ödeme yapılacağını açıkladı.

6 MİLYON EURO

Öte yandan Mauro Icardi'nin ise yıllık 6 milyon euro maaş alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

26 MAÇTA 23 GOL

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta aslan payı bulunan Icardi, çıktığı 26 maçta 23 gol 8 asist yaparak taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Özellikle derbilerde attığı gollerle ön plana çıkan Arjantinli golcü için Suudi Arabistan'dan da teklifler vardı.

İTALYA'DA GOL KRALI OLUP YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Inter'de çıktığı 219 karşılaşmada 124 kez golle buluştu ve 29 asist yaptı. 2013-14 sezonundan 2018-19 sezonuna kadar Milano ekibinde aralıksız forma giyen Icardi, 2014-15 sezonunda 22 gol, 2017-18 sezonunda ise 29 golle Serie A'da gol kralı oldu. 2018 yılında İtalya'da yılın futbolcusu seçildi.

