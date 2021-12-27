Son dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed ile ilgili kararını verdi! 3 yıllığına...

Son dakika: Galatasaray'da performansından memnun kalınmayan Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Mısırlı golcünün bonservisinin alınmasına karar verildi. İşte detaylar...

4 MİLYON DOLAR

Opsiyonu kullanmak için 1 Temmuz 2022'ye kadar zamanı olan Galatasaray işi bitirdi. 4 milyon Dolarlık bonservisini ödemeye karar veren sarı-kırmızılı yönetimin bu ödemeyi ne zaman yapılacağıyla ilgili kısa süre içinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Mostafa'nın sözleşmesi de 3 yıllık olacak.

