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Son dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed ile ilgili kararını verdi! 3 yıllığına...

27.12.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da devre arası yapılması planlanan forvet takviyesi için ilk adım atıldı. Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansından memnun kalmayan teknik heyet devre arasında yeni bir golcü alacaktı. Fatih Terim'in verdiği rapordan sonra Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınmasına karar verildi. Mısırlı golcü için Zamalek kulübüne 4 milyon Dolar ödenecek. Mostafa'nın sözleşmesi de 3 yıl olacak. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed ile ilgili kararını verdi! 3 yıllığına...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Galatasaray'da performansından memnun kalınmayan Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Mısırlı golcünün bonservisinin alınmasına karar verildi. İşte detaylar...

4 MİLYON DOLAR

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Opsiyonu kullanmak için 1 Temmuz 2022'ye kadar zamanı olan Galatasaray işi bitirdi. 4 milyon Dolarlık bonservisini ödemeye karar veren sarı-kırmızılı yönetimin bu ödemeyi ne zaman yapılacağıyla ilgili kısa süre içinde bir açıklama yapılması bekleniyor. Mostafa'nın sözleşmesi de 3 yıllık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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