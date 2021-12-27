SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı! 4 milyon Dolar...

Son dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı! 4 milyon Dolar...

27.12.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray kadrosunda kiralık bulunana Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı. Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. 4 milyon Dolarlık opsiyonunun kullandığını açıklayan Galatasaray, Mostafa Mohamed'in alacağı maaşı da belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı! 4 milyon Dolar...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika: Galatasaray Kulübü, takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Mostafa Mohamed'in bonservisinin alındığını açıkladı. Son dönemde performansı tartışılmaya başlanan Mısırlı oyuncunun 4 milyon dolar olan opsiyonunun kullanıldığı açıklandı. Sarı-Kırmızılı kulüp Mostafa Mohamed'in alacağı maaşı da kamuoyu ile paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

4 MİLYON DOLAR

FHoBB-JWUAU3Ohu

Galatasaray: Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir.

İŞTE ALACAĞI MAAŞ

FHoBB-rX0AQDYRd

2022/23: 900 bin $
2023/24: 1 M$
2024/25: 1.2 M$

"EVİM GİBİ HİSSEDİYORUM"

FHoHLm1X0AUfhIo

Mostafa Mohamed, "Çok mutluyum. Geldiğimden beri evim gibi hissediyorum. İnşallah uzun yıllar hizmet edeceğim. Taraftarlarımıza şampiyonluklar yaşatmak istiyorum. Herkese söz veriyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

RESMİ AÇIKLAMA

"Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
PARTNER"Haberler doğru değil""Haberler doğru değil"
Galatasaray'dan Farioli'ye teklif!Galatasaray'dan Farioli'ye teklif!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Vitor Pereira'ya olay sözler!

Vitor Pereira'ya olay sözler!

Mesut Özil hakkında olay sözler!

Mesut Özil hakkında olay sözler!

Sumudica: İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin

Sumudica: İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Maç sonu ortalık karıştı!

Maç sonu ortalık karıştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.