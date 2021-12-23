Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı! 4 milyon Euro...

Son dakika: Galatasaray'da devre arası golcü transferi düşünülürken Diagne'den gelen haberle tüm planlar bir anda değişti. Başakşehir maçında sakatlanan ve sahalara dönüşü 2 ayı bulacak olan golcü oyuncu teknik heyetin tüm planlarını bozdu. Mostafa Mohamed ile birlikte kadroda 2 forvet bulunmasından dolayı 1 forvet daha alınmasını planlayan Fatih Terim, Diagne'nin sakatlığı sonrası Mostafa Mohamed'in bonservisinin kesin olarak alınmasını istedi.

BONSERVİSİ ALINDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray, Mohamed’in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandı. Zamalek Kulübü’ne gönderilen yazı ile Galatasaray kararını resmiyete döktü.

