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Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı! 4 milyon Euro...

23.12.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da devre arası yeni bir golcü takviyesi beklenirken sarı-kırmızılı yönetim sürpriz bir karara imza attı. Galatasaray, geçen sezon Zamalek kulübünden kiralık olarak gelen ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Mostafa Mohamed'in bonservisini almaya karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı! 4 milyon Euro...

Son dakika: Galatasaray'da devre arası golcü transferi düşünülürken Diagne'den gelen haberle tüm planlar bir anda değişti. Başakşehir maçında sakatlanan ve sahalara dönüşü 2 ayı bulacak olan golcü oyuncu teknik heyetin tüm planlarını bozdu. Mostafa Mohamed ile birlikte kadroda 2 forvet bulunmasından dolayı 1 forvet daha alınmasını planlayan Fatih Terim, Diagne'nin sakatlığı sonrası Mostafa Mohamed'in bonservisinin kesin olarak alınmasını istedi.

BONSERVİSİ ALINDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray, Mohamed’in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandı. Zamalek Kulübü’ne gönderilen yazı ile Galatasaray kararını resmiyete döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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