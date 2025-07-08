SON DAKİKA: Galatasaray Napoli ile Victor Osimhen için anlaşmaya çok yakın! Serbest kalma bedeli ödeniyor...

Galatasaray'ın transferdeki 1 numaralı gündemi Victor Osimhen her geçen saat sarı kırmızılılara bir adım daha yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yıldız isim ile her konuda anlaşan Cimbom, kulünü Napoli ile transferi tamamlamak için görüşmelerde bulunuyordu. Fabrizio Romano'nun gece yarısı yaptığı habere göre Galatasaray Victor Osimhen için Napoli'ye serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu 5 taksit halinde ödemeyi teklif etti. Ödeme planında anlaşırsa iki kulüp transfer tamamlanacak.

OSIMHEN İLE ANLAŞILDI!

Süper lig devi Galatasaray, Victor Osimhen ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takımın senelik net 16 milyon euroluk maaş önerisini kabul etti. Yıldız oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray'ın ayrıca Victor Osimhen'e reklam ve imaj hakları için de ödeme yapacağı bildirildi

AL-HILAL SON BİR KEZ DAHA DENEDİ

Victor Osimhen'e 4.kez teklif yapan ve teklifi red edilen Al-Hilal, yıldız oyuncuyla son bir kez daha görüşmek için bugün bir adım attı. Fakat Victor Osimhen yeniden görüşmeyi reddetti.