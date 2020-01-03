Son dakika: Galatasaray Onyekuru ve Saracchi transferlerini resmen açıkladı

Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralık transferi konusunda kulüpleriyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

ONYEKURU İÇİN 6 AYLIK ANLAŞMA

Galatasaray ile Monaco arasındaki Henry Onyekuru anlaşmasının finansal detayları belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızı 6 aylığına kiralayacak ve sadece Fransız ekibinden aldığı ücretini karşılayacak. Monaco'ya Onyekuru için kiralama bedeli ödenmeyecek. Bu arada Galatasaray'ın Onyekuru'yu 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği ancak Monaco'nun bu teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Fransız ekibi geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcuyu 13,5 milyon euro karşılığında Everton'dan kadrosuna katmıştı.

Onyekuru'nun yarın (4 Ocak) İstanbul'da olması bekleniyor.

SARACCHI PAZAR İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın Alman ekibi RB Leipzig'ten 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi 5 Ocak Pazar günü İstanbul'a geliyor. Uruguaylı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.