Son dakika: 'Galatasaray' Paraguay'da şampiyon! Fenerbahçe formasıyla gitti ve...

Paraguay'da yaşayan futbolsever bir Türk vatandaşının yaptığı paylaşım sonrası Türk futbolunun Paraguay'da da oldukça ilgiyle takip edildiği ortaya çıktı. Onur Can Kırşan isimli vatandaşın youtube kanalında paylaştığı videoda, Paraguay'da düzenlenen Exa isimli futbol turnuvasına futbolseverler, takımlarının adını Galatasaray yaparak, Sarı-Kırmızılı ekibin logosunu kullandı.

1.5 YILDIR YENİLMİYORLAR!

Futbolseverler takımlarının adını 'Galatasaray' olarak değiştirdikten sonra 1.5 yıldır yenilmedi ve 2009 yılından bu yana 4 kez şampiyon olurken, organizasyonun en çok kupa sahibi ekibi oldu.

FENERBAHÇE FORMASI İLE GİTTİ!

Youtube kanalının sahibi Kırşan, turnuvanın yapıldığı yere gittiği için oldukça heyecanlı olduğunu belirtirken Fenerbahçe forması giymesi de dikkat çekti. 'Galatasaray' takımının oyuncuları ise kendisine Sarı-Kırmızılı formayı hediye etti.

LOGOLARI DA 'GALATASARAY'

Aynı zamanda sadece isim değil formada kullanılan logolarda da Galatasaray'ın armasını yaptıran futbolseverler Sarı-Kırmızılı takımın maçlarını büyük heyecanla takip ettiklerini ve Nef Stadyumu’nda oynayacağı bir maç izlemeyi çok istediklerini söylediler.

Yaklaşık 8 yıldır Galatasaray ismi ile sahada yer alan ekip, 8 yılda 4 kez şampiyonluk kazanarak turnuvaya damga vurdu. Paraguaylı Galatasaraylılar Süper Lig'den Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Konyaspor’u tanıdıklarını da ifade ederken, videoyu 'Bravo Türk Bravo' tezahüratlarıyla bitirdi.



