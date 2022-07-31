Son dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Fredrik Midtsjö için KAP bildirimi...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyordu. Okan Buruk'un transferini özellikle istediği Fredrik Midtsjö için resmi açıklama geldi. Galatasaray, Hollanda Ligi takımlarından AZ Alkmaar'da forma giyen Fredrik Midtsjö'nun transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Sarı - kırmızılılar, Fiorentina maçının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na oyuncunun transferini açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'IN KAP BİLDİRİMİ

"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

FREDRİK MİDTJSÖ KİMDİR?

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trondelag iline bağlı Stjordal ilçesinde dünyaya geldi. Temmuz 2022 itibariyle 28 yaşındadır. Önlibero ve merkez orta saha olarak performans gösterebilen Midtsjö, Hollanda Eredivisie'den AZ Alkmaar'da oynuyor. Futbolcunun buradaki kontratı Haziran 2023'e kadar devam ediyor.

