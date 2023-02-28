Son dakika: Galatasaray 'şampiyonluk' için gözünü fena kararttı! Anderson Talisca ile anlaşma tamam...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig'de maçlar oynanmaya başlamış ve ara transfer dönemi uzatılmıştı. Bu süreçte kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Galatasaray'dan flaş bir hamle daha geliyor. Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren sarı - kırmızılılar, taraftarlarını heyecanlandıracak bir transfer için harekete geçti.

TALISCA AYRILMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için kulüpten ayrılma talebini yönetime iletti.

GALATASARAY SÖZ ALDI

Haberin devamında Galatasaray'ın bu durum üzerine 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUĞU VAR

Daha önce ülkemizde Beşiktaş formasını terleten Brezilyalı futbolcu, bir kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Bu sezon Al Nassr ile 16 resmi maça çıkan Talisca, 16 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.

