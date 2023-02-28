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Son dakika: Galatasaray 'şampiyonluk' için gözünü fena kararttı! Anderson Talisca ile anlaşma tamam...

28.02.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde şu ana kadar Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe gibi isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda büyük bir sürpriz daha yaşanmak üzere... Galatasaray, daha önce ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Anderson Talisca ile sözlü anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray 'şampiyonluk' için gözünü fena kararttı! Anderson Talisca ile anlaşma tamam...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen Spor Toto Süper Lig'de maçlar oynanmaya başlamış ve ara transfer dönemi uzatılmıştı. Bu süreçte kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Galatasaray'dan flaş bir hamle daha geliyor. Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren sarı - kırmızılılar, taraftarlarını heyecanlandıracak bir transfer için harekete geçti.

TALISCA AYRILMAK İSTİYOR

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Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için kulüpten ayrılma talebini yönetime iletti.

GALATASARAY SÖZ ALDI

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Haberin devamında Galatasaray'ın bu durum üzerine 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUĞU VAR

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Daha önce ülkemizde Beşiktaş formasını terleten Brezilyalı futbolcu, bir kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Bu sezon Al Nassr ile 16 resmi maça çıkan Talisca, 16 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.

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