SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı çok kızacak! Fenerbahçe'den ezeli rakibine dev transfer çalımı... Slovak yıldız Milan Skriniar İstanbul'a geliyor

SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı çok kızacak! Fenerbahçe'den ezeli rakibine dev transfer çalımı... Slovak yıldız Milan Skriniar İstanbul'a geliyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.01.2025 13:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un uzun bir süredir kadrosuna katmak istediği Slovak stoper Milan Skriniar, Fenerbahçe ile anlaştı. Ezeli rakipler arasındaki transfer yarışını Fenerbahçe kazandı. Başarılı savunma oyuncusu bugün İstanbul'a geliyor. Galatasaray taraftarından yönetime tepki var...

SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı çok kızacak! Fenerbahçe'den ezeli rakibine dev transfer çalımı... Slovak yıldız Milan Skriniar İstanbul'a geliyor
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük iki adayı Galatasaray ve Fenerbahçe saha dışında da rekabetine devam ederken, Sarı-Lacivertliler'den rakibine dev bir transfer çalımı geldi.

SKRİNİAR İSTANBUL'A GELİYOR

transfer-haberi-milan-skriniar-adim-adim-galatasaraya-iste-yapilan-teklif-1734727484244

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe uzun süredir Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün 15.30'ta sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

KADROYA ALINMADI

6761bb607f2e37753c11ec62

Skriniar, Paris Saint-Germain'in bu akşam Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

MOURINHO İKNA ETTİ

GOAL_20-_20Blank_20WEB_20-_20Facebook(309)

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu.

Bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz?

Galatasaray yönetimi sınıfta kaldı.
Fenerbahçe'nin bu transferi çok büyük bir başarı.
Çok önemli bir transfer değil
Çok önemli bir transfer

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kartalkaya cehenneminde kahreden detay! Kararı babasıyla telefonda almış ve 12'nci kattan atlamış

Kartalkaya cehenneminde kahreden detay! Kararı babasıyla telefonda almış ve 12'nci kattan atlamış

BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ YAYINLANDI! Yangın merdiveni tartışması krize dönmüştü! Alevler arasından çektiler, facia işte böyle geldi

BU GÖRÜNTÜLER İLK KEZ YAYINLANDI! Yangın merdiveni tartışması krize dönmüştü! Alevler arasından çektiler, facia işte böyle geldi

G.Saray'dan ayrıldı, 2. Lig'e imza attı!

G.Saray'dan ayrıldı, 2. Lig'e imza attı!

Tugay Kerimoğlu'ndan Muslera iddiası!

Tugay Kerimoğlu'ndan Muslera iddiası!

Her şey 2 dakikada oldu! Nuri Şahin kader maçında kabusu yaşadı...

Her şey 2 dakikada oldu! Nuri Şahin kader maçında kabusu yaşadı...

Yeni transfer şehre geldi! İşte ilk sözleri...

Yeni transfer şehre geldi! İşte ilk sözleri...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.