SON DAKİKA: Galatasaray taraftarı çok kızacak! Fenerbahçe'den ezeli rakibine dev transfer çalımı... Slovak yıldız Milan Skriniar İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük iki adayı Galatasaray ve Fenerbahçe saha dışında da rekabetine devam ederken, Sarı-Lacivertliler'den rakibine dev bir transfer çalımı geldi.

SKRİNİAR İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe uzun süredir Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün 15.30'ta sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

KADROYA ALINMADI

Skriniar, Paris Saint-Germain'in bu akşam Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

MOURINHO İKNA ETTİ

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu.