Son dakika: Galatasaray taraftarını sevinçten çıldırtacak transfer: Edinson Cavani! Yeşil ışığı yaktı...

Son dakika haberleri: Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "Seferovic'in ardından bir yabancı santrfor daha almak istiyoruz" sözlerinin ardından sarı - kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız vermişti. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois'yı katan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızın transferi için harekete geçti.

GALATASARAY, CAVANI İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Manchester United ile sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılan Edinson Cavani ile görüştü.

OLUMLU DÖNÜŞ YAPTI

İngiliz basını, daha önce Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ve Villarreal ile anlaşamayan Edinson Cavani'nin Galatasaray ile yağptığı teklife olumlu dönüş yaptığını duyurdu.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İki tarafın da imza ücreti ve bonuslar gibi detalar üzerinde pazarlıklarda bulunduğu ifade edildi.

MUSLERA AKTİF ROL OYNADI

Yeni sezona bireysel antrenörüyle çalışan Edinson Cavani'nin herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ve Fernando Muslera'nın da transferde aktif rol oynadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



