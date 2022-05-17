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Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e ağır eleştiriler! "Arda Turan'a yapılan yanlıştır!"

17.05.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı - kırmızılılar karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, teknik direktör Domenec Torrent'in kadro tercihi ve futbolu bırakacağı öne sürülen Arda Turan'ı oynatmaması büyük tepki çekti. Spor yazarları ve yorumcuları, İspanyol çalıştırıcı için çok ağır ifadeler kullandılar.

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e ağır eleştiriler! "Arda Turan'a yapılan yanlıştır!"
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı, birçok gol pozisyonunun yaşandığı ve temponun hiç düşmediği maçta kazanan taraf 3-2'lik skorla Galatasaray oldu.

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Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, Adana Demirspor maçındaki kadro tercihiyle büyük eleştirilere maruz kalırken, sarı - kırmızılı formayla iç sahada son maçına çıkacak olan Arda Turan'a kadroda yer vermemesi nedeniyle ise tepki çekti. Spor yazarları ve yorumcuları, İspanyol çalıştırıcı için ağır sözler sarf ettiler.

İŞTE YORUMLAR;

"VEDA MAÇINDA KADROYA BİLE ALMADI"

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BÜLENT TİMURLENK: "Barselona'ya kameralar kendisine yönelsin diye Arda Turan'ı götürmeyen, sonra da "Çok çalışıyor" diye anlamsız dakikalarda ona süre veren Domenec Torrent, dün Arda'yı tribünlere veda maçında kadroya bile almadı... Sebebi Arda'nın Fatih Terim ile olan fotoğrafıdır... Torrent kazandığı her kuruşu Burak Elmas'a borçlu. Sayesinde gelecek sezonun da parasını alıp Girona'da harcayacak... Burak Elmas ise Fatih Terim'in genel kurulda kendisinin ibra edilmemesi için çalıştığını iddia ediyor. Elmas, defalarca Fatih Terim'i konuşmaya davet eden iddialarda bulunuyor... Bir Kızılderili atasözü diyor ki: "Nehrin kenarında sabırla susup oturup beklersen, düşmanlarının nehirden cesetlerinin geçişini izlersin..." Fatih Terim susuyorsa, işte tam da bu yüzden..." (Sabah)

"ARDA'YA YAPILAN BÜYÜK BİR YANLIŞ"

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NİHAT KAHVECİ: "Ayhan hocanın açıklamasını dinledim. Ayhan hoca "Arda’yla konuştum büyük ihtimal futbolcu bırakacak" dedi. Eğer futbolu kesin bırakmaya karar verdiyse Arda bugün sahada görev almalıydı. Yine ucu açık bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Eğer futbolu bırakır ve bugün Arda oynamadıysa Arda’ya yapılan büyük bir yanlış derim. Son dönemdeki performansını eleştiririz, eski Arda diyebiliriz sahanın içinde, Türkiye’ye geldi şartlara ayak uyduramadı ve beklenilen performansı gösteremedi diyebiliriz ama Arda Galatasaray tarihinin en önemli futbolcularından biridir. Bugün sahanın içinde olup bir vedayı hak ederdi."

"TORRENT'İN GAZABINA UĞRADI"

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LEVENT TÜZEMEN: "Torrent'in gazabına takılan Morutan yine kulübede yok, Cicaldau yine ilk 11'de yok, Fransız kulüplerince yakın takibe alınan Mohamed kulübede ama Burak Elmas'ın futbol bilgisine çok inandığı Torrent 36'lık Babel'i, tank gibi ağırlaşmış Gomis'i ilk 11'de tercih ediyor. Yeni yönetim kolları sıvarken iyi bir golcü, sağ bek, iki orta saha ve bir de futbol aklı güçlü bir 10 numarayı transfer etmeli." (Sabah)

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor Arda Turan son dakika haberi
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