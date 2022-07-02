Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transferi açıkladı! "İlk olarak yapmamız gereken..."

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in koltuğu Burak Elmas'tan devralmasının ardından teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedilmiş ve İspanyol çalıştırıcının yerine göreve Okan Buruk getirilmişti. Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı - kırmızılı takımın hocası, antrenman öncesinde konuştu ve transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"TEST SONUÇLARINA GÖRE ANTRENMANLARIMIZI PLANLADIK"

"Birinci haftayı tamamlamaya yakınız. Yoğun bir çalışmamız oldu. Pazar günü bir iznimiz olacak. Bir testimiz oldu, test sonuçlarına göre antrenmanlarımızı planladık. Milli oyuncuların katılımıyla tam kadro çalışacağız. 7 Temmuz'da Avusturya'ya gideceğiz."

"ALTYAPIDAN OYUNCULARIMIZI GÖRÜYORUZ"

"Oyuncularımızın performansından memnunuz. Antrenman kaçırmadılar. Altyapıdan oyuncularımızı görüyoruz. Bir kısmını kampa götüreceğiz."

"TRANSFERLERİ KAMPA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

"Bir transfer gündemimiz ve ilgilendiğimiz oyuncular var. Her gün güncelleniyor tabii ki bunlar. Hazirandayız, önümüzde çok fazla gün var. Transferleri kampa yetiştirmeye çalışıyoruz."

"EKSİKLERİMİZİ BİLİYORUZ"

"Eksiklerimizin ne olduğunu çok iyi biliyoruz ve o bölgelere takviye yapmaya çalışıyoruz. Takımdan ayrılacak isimleri belirlemedim. Kampı, hazırlık maçlarını görmek istedim. Düşüncelerimiz var. Bunu ortadan kaldıracak performansları oyuncular ortaya koymalı."

"ORTA SAHA TRANSFERİ İSTİYORUZ"

"Orta saha transferi istiyoruz. Kiralıktan dönen önemli oyuncular var; Yunus gibi, Emre gibi... Abdülkerim ve Kazımcan aramıza katıldı. Onlar, Türk olarak çok iyi opsiyonlar. Abdülkerim 28 yaşında ama fiziksel ve mental olarak bize hizmet edebilecek bir isim."

"MARCAO İLE GÖRÜŞTÜK..."

"Marcao ile telefonla görüştük, transfer olmazsa 'Ben işime devam edeceğim' dedi. İşin gerçeği bu. Marcao bizim futbolcumuz. Ondan çok memnunuz, kadromda isterim. Eğer değerini bulursa tabii ki transfer ihtimali var. Olmazsa da gelip bizle oynamaya devam edecek."

"DIAGNE 1 SENE OYNAMADI"

"Diagne bizim mevcut sözleşmeli oyuncumuz. 1 sene sonra antrenmanlara başladı, fiziksel olarak hazır değil. 1 sene oynamadığı için kondisyon sıkıntısı var, iyi çalışıyor. Değerlendirme yapacağız."

"İLK HEDEFİMİZ KUPA KAZANMAK"

"3 senedir Galatasaray'ın kazanamadığı bir kupa var. İlk hedefimiz bunu kazanmak. Bizi seyreden herkesi mutlu etmek istiyoruz."



