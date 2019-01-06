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Ve G.Saray'da ayrılık resmileşti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.01.2019 21:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Garry Rodrigues, Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a imza attı. Garry Rodrigues, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

Ve G.Saray'da ayrılık resmileşti!

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in ayrılığı resmileşti. Yıldız futbolcu, kendisini Al Ittihad oyuncusu yapan sözleşmeye imza attı.

Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun transferinden 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli kazandığını belirtti.

Galatasaray, Rodrigues'in eski kulübü PAOK'a %20 pay verecek. Galatasaray'ın bu transferden kasasına ise 8 milyon dolar girecek. Oyuncu eğer Al Ittihad'dan 10 milyon dolar üzerinde bir satışla ayrılırsa, Galatasaray %20 pay alacak.

"HEM AİLEM, HEM KULÜP FAYDASI İÇİN BU KARARI ALDIM"

29 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sarı kırmızılı camiaya teşekkür etti.

Garry Rodrigues, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak. Ama hem ailem, hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutmayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileriye taşıyan tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Garry Rodrigues al ittihad

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