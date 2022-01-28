SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray transfer haberi! Muslera'nın yerine dünya devinin kalecisi geldi! Roman Bürki ile anlaşma tamam...

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Muslera'nın yerine dünya devinin kalecisi geldi! Roman Bürki ile anlaşma tamam...

28.01.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığından sonra kaleci sorunu ortaya çıkmıştı. Giresunspor'da oynayan Okan Kocuk'un geri dönmesi için büyük çaba gösterilse de Giresunspor Okan'ı bırakmayınca bu transfer suya düştü. Domenec Torrent'in acil olarak transfer istediği bölge için anlaşma sağlandı. Alman devi Borussia Dortmun'un file bekçisi Roman Bürki ile anlaşma sağlandı. Fakat sözleşme süresi tüm taraftarı şaşırttı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Muslera'nın yerine dünya devinin kalecisi geldi! Roman Bürki ile anlaşma tamam...
Roman Bürki

Roman Bürki

İSV İsviçre
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Muslera'nın ardından kaleye kimin geçeceği merak konusu olurken Okan Kocuk ismi ön plandaydı. Torrent'in yenilen goller nedeniyle İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'e sıcak bakmadığı öğrenilirken bu bölgeye transfer istedi. Burak Elmas temaslarını hızlandırdı ve kaleci problemine noktayı koydu.

SON DAKİKA: ALMAN DEVİ DORTMUND'UN KALECİSİ İLE ANLAŞILDI

roman-burki-bvb-1579597732-30116

Galatasaray'da kaleci sorunu sonunda çözüldü. Ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılıların kalesini Dortmund'un kalecisi olan Roman Burki koruyacak. 31 yaşındaki İsviçreli kaleci Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Fakat sözleşmedeki bir madde herkesi şaşırttı...

SÖZLEŞME SÜRESİ 4 AY

1418647

Galatasaray'ın böyle büyük bir kaleciyi transfer etmesi taraftarları çok mutlu etti. Fakat sarı-kırmızılı taraftarların mutluluğu çok kısa sürdü. Roman Bürki ile yapılan anlaşmanın sözleşme süresinin 4 ay olacağı öğrenildi. Sezon sonuna kadar kaleyi koruyacak İsviçreli eldiven sezon sonunda Dortmund'a geri dönecek. Bürki transferine Domenec Torrent'in de onay verdiği öğrenildi.

(Asist Analiz)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!
Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a talih kuşu kondu! Prens Selman, Marcao için para yağdıracak...Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a talih kuşu kondu! Prens Selman, Marcao için para yağdıracak...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Borussia Dortmund Fernando Muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile ayrı ittifak peşinde iddiası…

Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti ile ayrı ittifak peşinde iddiası…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a talih kuşu kondu! Prens Selman, Marcao için para yağdıracak...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a talih kuşu kondu! Prens Selman, Marcao için para yağdıracak...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan yılın bombası! Beşiktaşlıları çılgına çevirecek Larin hamlesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan yılın bombası! Beşiktaşlıları çılgına çevirecek Larin hamlesi...

Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze oldu

Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze oldu

Son dakika transfer haberi: Bu olay 40 yılda bir görülür! Trabzonspor'un imza attırdığı Batuhan Kör ve Kerem Şen, Bursa'da şoke oldu

Son dakika transfer haberi: Bu olay 40 yılda bir görülür! Trabzonspor'un imza attırdığı Batuhan Kör ve Kerem Şen, Bursa'da şoke oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''12-13 puan...''

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''12-13 puan...''

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.