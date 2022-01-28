Son dakika Galatasaray transfer haberi! Muslera'nın yerine dünya devinin kalecisi geldi! Roman Bürki ile anlaşma tamam...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Muslera'nın ardından kaleye kimin geçeceği merak konusu olurken Okan Kocuk ismi ön plandaydı. Torrent'in yenilen goller nedeniyle İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'e sıcak bakmadığı öğrenilirken bu bölgeye transfer istedi. Burak Elmas temaslarını hızlandırdı ve kaleci problemine noktayı koydu.

SON DAKİKA: ALMAN DEVİ DORTMUND'UN KALECİSİ İLE ANLAŞILDI

Galatasaray'da kaleci sorunu sonunda çözüldü. Ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılıların kalesini Dortmund'un kalecisi olan Roman Burki koruyacak. 31 yaşındaki İsviçreli kaleci Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Fakat sözleşmedeki bir madde herkesi şaşırttı...

SÖZLEŞME SÜRESİ 4 AY

Galatasaray'ın böyle büyük bir kaleciyi transfer etmesi taraftarları çok mutlu etti. Fakat sarı-kırmızılı taraftarların mutluluğu çok kısa sürdü. Roman Bürki ile yapılan anlaşmanın sözleşme süresinin 4 ay olacağı öğrenildi. Sezon sonuna kadar kaleyi koruyacak İsviçreli eldiven sezon sonunda Dortmund'a geri dönecek. Bürki transferine Domenec Torrent'in de onay verdiği öğrenildi.

(Asist Analiz)



