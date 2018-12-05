Galatasaray'dan dev takas! Süper Lig ekibine flaş teklif

Devre arasında bir değil iki forvet transfer edecek Galatasaray’da Luis Muriel birinci, Bayo ise ikinci forvet olarak A1 listesinde düşünülüyor. Fakat hem birinci, hem de ikinci forvet için Galatasaray’ın elinde pek çok alternatif isim var.

İkinci forvet adayları arasında yer alan 34 yaşındaki Seleznyov’un, 6 aylık sözleşmeyi kabul ettiği, Akhisar’ın da alacaklarına karşılık Ukraynalı oyuncunun Galatasaray’a gitmesine izin verdiği gelen bilgiler arasında... Akhisar’a Seleznyov’un yerine Muğdat’ın gitmesi de gündemde.

EREN DERDİYOK DÖNEMİ BİTİYOR

Eren Derdiyok, derbide kendi ipini çekti. Zaten bir süredir menajeri aracılığıyla kendisine takım arayan İsviçre pasaportlu oyuncunun, Galatasaray’da devam etme şansı ortadan kalktı.

Kendisinin Türkiye vatandaşı olmadığını belirttiği ve maaşını belirlenen 5.2’lik Euro kuru üzerinden almayı reddettiği günden beri teknik heyetle arasında bir soğukluk olan Eren’e, alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesinin bile gündeme geldiği konuşuluyor. (Fotospor)

