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Galatasaray'dan dev takas! Süper Lig ekibine flaş teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.12.2018 09:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Sevillalı Luis Muriel ve Dunajska Streda'da forma giyen Issouf Bayo dışında Seleznyov’un da Muğdat'a karşılık Akhisar'dan transfer edilmesi gündeme geldi.

Galatasaray'dan dev takas! Süper Lig ekibine flaş teklif

Devre arasında bir değil iki forvet transfer edecek Galatasaray’da Luis Muriel birinci, Bayo ise ikinci forvet olarak A1 listesinde düşünülüyor. Fakat hem birinci, hem de ikinci forvet için Galatasaray’ın elinde pek çok alternatif isim var.

İkinci forvet adayları arasında yer alan 34 yaşındaki Seleznyov’un, 6 aylık sözleşmeyi kabul ettiği, Akhisar’ın da alacaklarına karşılık Ukraynalı oyuncunun Galatasaray’a gitmesine izin verdiği gelen bilgiler arasında... Akhisar’a Seleznyov’un yerine Muğdat’ın gitmesi de gündemde.

EREN DERDİYOK DÖNEMİ BİTİYOR
Eren Derdiyok, derbide kendi ipini çekti. Zaten bir süredir menajeri aracılığıyla kendisine takım arayan İsviçre pasaportlu oyuncunun, Galatasaray’da devam etme şansı ortadan kalktı.

Kendisinin Türkiye vatandaşı olmadığını belirttiği ve maaşını belirlenen 5.2’lik Euro kuru üzerinden almayı reddettiği günden beri teknik heyetle arasında bir soğukluk olan Eren’e, alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesinin bile gündeme geldiği konuşuluyor. (Fotospor)

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Galatasaray Yevhen Seleznyov akhisarspor Muğdat Çelik

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dev takas ......... :-):-):-):-)
Dev takasa bak ...!
ezdirme kendini Erenimmmmmm...:)
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