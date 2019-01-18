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Galatasaray, Alan Carvalho transferini bitirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.01.2019 19:45 | Son Güncelleme

Galatasaray, uzun süredir uğraştığı Alan Carvalho transferini bitirdi. Galatasaray'ın Alan Carvalho transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Alan Carvalho geçen sezon Guangzhou Evergrande'de 22 maçta 19 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray, Alan Carvalho transferini bitirdi

Galatasaray'da taraftarın dört gözle beklediği forvet transferi nihayet sonuçlandı ve Sarı-Kırmızılılar, Alan Carvalho konusunda mutlu sona ulaştı. 29 yaşındaki Brezilyalı golcünün transferiyle ilgili kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.

Galatasaray'ın Alan Carvalho'ya yıllık 3.5 milyon Euro, kulübü Guangzhou Evergrande'ye ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

ALAN CARVALHO KİMDİR?
29 yaşındaki Brezilyalı golcü Alan, 3 sezondur Guangzhou Evergrande forması giyiyor. Bu sezon adeta gol makinesi kimliğine bürünen Alan, 22 maçta 27 gole katkı sağladı. 19 gol ve 8 asist ile yıldızlaşan Alan, kariyerinde daha önce Fluminense ve Salzburg formaları da giydi.

ALAN CARVALHO'NUN EŞİNDEN PAYLAŞIM
Alan Carvalho'nun eşi Thuanny Carvalho, Instagram hesabından yaptığı sarı-kırmızı kalp paylaşımı yaptı. Bu paylaşım oyuncunun Galatasaray'a geleceği iddialarını güçlendirirken taraftarları da heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarları bu paylaşım altına "Galatasaray'a gelin" anlamındaki "Come to Galatasaray" ifadelerini kullanarak yüzlerce yorum yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

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Thuanny Carvalho (@thuanny.carvalho)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Alan Carvalho Guangzhou Evergrande

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