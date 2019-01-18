Galatasaray, Alan Carvalho transferini bitirdi

Galatasaray'da taraftarın dört gözle beklediği forvet transferi nihayet sonuçlandı ve Sarı-Kırmızılılar, Alan Carvalho konusunda mutlu sona ulaştı. 29 yaşındaki Brezilyalı golcünün transferiyle ilgili kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.

Galatasaray'ın Alan Carvalho'ya yıllık 3.5 milyon Euro, kulübü Guangzhou Evergrande'ye ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

ALAN CARVALHO KİMDİR?

29 yaşındaki Brezilyalı golcü Alan, 3 sezondur Guangzhou Evergrande forması giyiyor. Bu sezon adeta gol makinesi kimliğine bürünen Alan, 22 maçta 27 gole katkı sağladı. 19 gol ve 8 asist ile yıldızlaşan Alan, kariyerinde daha önce Fluminense ve Salzburg formaları da giydi.

ALAN CARVALHO'NUN EŞİNDEN PAYLAŞIM

Alan Carvalho'nun eşi Thuanny Carvalho, Instagram hesabından yaptığı sarı-kırmızı kalp paylaşımı yaptı. Bu paylaşım oyuncunun Galatasaray'a geleceği iddialarını güçlendirirken taraftarları da heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarları bu paylaşım altına "Galatasaray'a gelin" anlamındaki "Come to Galatasaray" ifadelerini kullanarak yüzlerce yorum yaptı.



