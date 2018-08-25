G.Saray'dan 4 bomba birden

Şampiyonlar Ligi’nde başarı adına teknik direktör Fatih Terim’in istediği takviyeleri yapmak isteyen Galatasaray’da geçen sezon kiralık oynayan Jason Denayer’i bu sezon bonservisiyle almak isteyen yönetim, bu oyuncunun Lyon’a gitmesi üzerine Thomas Vermaelen üzerinde yoğunlaştı. Barcelona Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve ayrılmaya hazırlanan Belçikalı stoper de Cim Bom’a yeşil ışık yaktı.

FORVETE NIASSE

Barcelona bu futbolcunun bonservisiyle transfer olmasına onay verirken, 32 yaşındaki oyuncuyla da görüşmeler olumlu seyrediyor. Bununla beraber UEFA’nın kısıtları nedeniyle transferde hesaplı hareket etmek zorunda olan sarı kırmızılı yönetim, teknik direktöründen son onay gelirse daha somut adımlar atacak. Forvette ise arayışlar sürerken Gomis’in yerine Oumar Niasse’nin adı ön plana çıktı.

FATİH TERİM, MARIO GOMEZ'İ VETO ETTİ

Fatih Terim’in pres ve son vuruş gücü yüksek bir forvet istediği, Senegalli oyuncunun transferine onay verdiği ifade edildi. Galatasaray’ın Niasse’yi satın alma opsiyonu ile kiralamak, İngiliz ekibinin ise bonservisi ile vermek istediği belirtildi. G.Saray’a Beşiktaş’ın eski forveti Mario Gomez de önerilse de Fatih Terim bu isme veto verdi.