Son dakika: Galatasaray transferi bitirdi! 'Yeni Aslan' Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray, transferde hız kesmiyor! Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'yü katan sarı - kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi. Sarı - kırmızılılar, İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın transferi için temaslarını sıklaştırmıştı.

RESMİ İMZAYI MİLANO'DA ATTI

Arsenal ve Uruguaylı futbolcu ile anlaşmaya varan Galatasaray'ın Torreira'ya Milano'da resmi imzayı attırdığı öğrenildi.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Lucas Torreira'nın bugün İstanbul'a gelerek 'Parçalı' formayı giymesi bekleniyor.

GALATASARAY'A MALİYETİ

Galatasaray'ın bu transferi 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında bitirdiği ifade edildi.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI

Öte yandan sarı - kırmızılıların, Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı. Galatasaray, oyuncuya yıllık 3 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeyecek. Süper Lig devinin transferi kısa süre içerisinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Ayrıca transferi öğrenen Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada "Ligi sallamaya geliyor" tarzı yorumlarda bulundular.



