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Son dakika: Galatasaray transferi bitirdi! 'Yeni Aslan' Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor...

06.08.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanan ve Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçına odaklanan Galatasaray'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Arsenal'den Lucas Torreira gelmişti. Sarı - kırmızılıların transferi bitirdiği ve oyuncuyu İstanbul'a getireceği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Galatasaray transferi bitirdi! 'Yeni Aslan' Lucas Torreira, İstanbul'a geliyor...
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Son dakika haberleri: Galatasaray, transferde hız kesmiyor! Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'yü katan sarı - kırmızılılar, bir transferi daha bitirdi. Sarı - kırmızılılar, İngiltere Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın transferi için temaslarını sıklaştırmıştı.

RESMİ İMZAYI MİLANO'DA ATTI

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Arsenal ve Uruguaylı futbolcu ile anlaşmaya varan Galatasaray'ın Torreira'ya Milano'da resmi imzayı attırdığı öğrenildi.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

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Lucas Torreira'nın bugün İstanbul'a gelerek 'Parçalı' formayı giymesi bekleniyor.

GALATASARAY'A MALİYETİ

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Galatasaray'ın bu transferi 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında bitirdiği ifade edildi.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI

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Öte yandan sarı - kırmızılıların, Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı. Galatasaray, oyuncuya yıllık 3 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeyecek. Süper Lig devinin transferi kısa süre içerisinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Ayrıca transferi öğrenen Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada "Ligi sallamaya geliyor" tarzı yorumlarda bulundular.


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