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  4. SON DAKİKA: Galatasaray ve Fenerbahçe'den anlamlı karar! TFF açıkladı... Süper Kupa gelirleri depremzedelere bağışlanacak

SON DAKİKA: Galatasaray ve Fenerbahçe'den anlamlı karar! TFF açıkladı... Süper Kupa gelirleri depremzedelere bağışlanacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.03.2024 13:01
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Son dakika... Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 7 Nisan günü oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi öncesi iki takımdan anlamlı bir karar geldi. TFF'nin açıkladığı karara göre iki kulübün ortak kararı neticesinde karşılaşmanın gelirleri 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin yararına bağışlanacağını duyuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin TFF ve iki kulübün ortak kararları neticesinde 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin yararına bağışlanacağını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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