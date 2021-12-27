Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe istedi! Vedat Muriqi'yi Acun Ilıcalı kaptı...

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'de gözler devre arası yapılacak transferlere çevrildi. Vedat Muriqi için ikinci kez transfer savaşı çıkabilir... Geçtiğimiz yıllarda Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye sancılı bir şekilde transfer olan Vedat Muriqi, Galatasaray'ın teklifini reddederek ezeli rakibe imza atmıştı. Atılan imzanın ardından da iddiaların ardı arkası kesilmemişti. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Lazio'ya transfer olan golcü oyuncu İtalya'da beklediği performansı sergileyemeyince ibreyi tekrar Türkiye'ye döndürmüştü... Fakat Rıdvan Dilmen'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

"VEDAT MURIQI İLE KONUŞTUM"

Rıdvan Dilmen, "Vedat Muriqi ile konuştum. Türkiye'ye dönmek gibi bir düşüncesi var ama hiçbir kulüple görüşmemiş. Dönerse Fenerbahçe'ye dönecektir. Bir kulüple görüşmüş, anlaşmış olsa söylemezdim. En ciddi teklifi Acun Ilıcalı yapmış, Hull City için." ifadelerini kullanmıştı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞ

İngiliz basınından gelen bilgilere göre Vedat Muriqi ile anlaşma sağlandı. Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Hull City bu transferde devreye girerek golcü oyuncuyu devre arasında kadrosuna katacak.



