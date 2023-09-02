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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin görüştüğü yıldız isme şok! Aylarca sahadan uzak kalacak...

02.09.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Transfer sezonu tüm hızıyla devam ederken, kulüpler de çalışmalarını sürdürüyordu. Galatasaray ile Fenerbahçe, önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da birçok transferde karşı karşıya gelmiş ve çalımlarıyla ön plana çıkmışlardı. İki kulübün görüşme halinde olduğu öne sürülen Thomas Partey için flaş bir haber gündeme geldi. Oyuncunun aylarca sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken, transfer sezonundaki hareketlilik de tüm hızıyla sürüyor. İki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon birçok transferde karşı karşıya gelmişti. İki takım da birbirine transfer çalımı atarken, bir transferde daha yarışa girmişti.

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Orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürülmüştü.

İki takımın da görüşmelerde belli bir aşamaya geldiği iddia edilen Partey'den kötü bir haber geldi.

ÜÇ AY SAHALARDAN UZAK

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İngiliz basınının haberine göre Ganalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.

Haberin devamında sakatlık sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferden vazgeçtiği ifade edildi.

Arsenal formasıyla 103 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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