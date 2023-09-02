Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin görüştüğü yıldız isme şok! Aylarca sahadan uzak kalacak...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken, transfer sezonundaki hareketlilik de tüm hızıyla sürüyor. İki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon birçok transferde karşı karşıya gelmişti. İki takım da birbirine transfer çalımı atarken, bir transferde daha yarışa girmişti.

Orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'i transfer etmek için harekete geçtiği öne sürülmüştü.

İki takımın da görüşmelerde belli bir aşamaya geldiği iddia edilen Partey'den kötü bir haber geldi.

ÜÇ AY SAHALARDAN UZAK

İngiliz basınının haberine göre Ganalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalacak.

Haberin devamında sakatlık sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferden vazgeçtiği ifade edildi.

Arsenal formasıyla 103 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

