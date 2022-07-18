Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'a imza attı!

Son dakika haberleri: Adı daha önce Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan ve İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İngiltere oldu.

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, tecrübeli orta saha oyuncusunu 3 yıllığına kadrosuna kattı.

"EVE DÖNECEĞİM İÇİN HEYECANLIYIM"

2020-21 sezonunun ikinci yarısında da İngiliz ekibinin formasını giyen Okay Yokuşlu, 16 maçta süre almıştı. Yokuşlu, transferin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eve döneceğim için heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

"GERİ GETİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Öte yandan West Bromwich Albion'u çalıştıran Steve Bruce ise kulübün resmi sitesine bir açıklama yaptı. Bruce, "Okay gibi bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Orta sahada kaliteye ihtiyacımız var ve Okay bunu sağlayacak. Avrupa'dan birçok takım onu istiyordu ancak buraya dönmek istediğini söyledi. Onu geri getirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak WBA forması giyen Okay, 16 maçta görev almış ve takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı.

DAHA ÖNCE TRABZONSPOR'DA DA OYNADI

Karşıyaka altyapısından yetişen ve daha sonra Altay'a transfer olan Yokuşlu, 2011 yılında Kayserispor'un yolunu tutmuştu. Kayserispor'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2015 yılında Trabzonspor'a 2 milyon euro karşılığına transfer olan Okay, 1 Temmuz 2018'de 6 milyon euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'ya gitmişti.



