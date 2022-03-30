Son dakika: Galatasaraylı Arda Turan, yeni görevinin sinyallerini verdi!

Son dakika: Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan, yeni görevinin sinyallerini vermeye başladı. Teknik direktör Domenec Torrent'in gelişi sonrasında hiç forma giyemeyen ancak antrenmanlarda yer alan Turan, flaş bir hamleye imza attı.

35 yaşındaki Arda Turan, Galatasaray U-19 Takımı'nın Trabzonspor U-19 ile oynadığı maçı kenardan takip etti.

"FUTBOLU BIRAKIYOR"

Takım elbisesiyle saha kenarından maçı izleyen tecrübeli futbolcunun dikkatli bir şekilde takipte olması, sosyal medyada "Futbolu bırakıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Arda Turan'ın sezon sonunda aktif futbol yaşantısını sonlandırarak teknik ekibe katılacağı iddia edilmişti.

TERİM: "GELECEKTE TEKNİK BİR YERİ OLACAKTIR"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, "Kendi ocağından yetişmiş, Galatasaray'ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcu. Muhakkak Galatasaray'ın geleceğinde teknik olarak bir yeri olacaktır. Arda Turan'a çok inanıyorum." ifadelerini kullanarak deneyimli futbolcunun teknik ekibr katılabileceğini söylemişti.



