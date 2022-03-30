SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaraylı Arda Turan, yeni görevinin sinyallerini verdi!

Son dakika: Galatasaraylı Arda Turan, yeni görevinin sinyallerini verdi!

30.03.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında Domenec Torrent'in göreve gelişiyle beraber hiç maça çıkmayan Arda Turan, Florya'da U-19 takımının maçını izledi. Takım kaptanlarından Arda Turan'ın geleceği merak ediliyordu. Tecrübeli ismin genç takımın maçını takip etmesi "Futbolu bırakıyor" diye yorumlandı.

Son dakika: Galatasaraylı Arda Turan, yeni görevinin sinyallerini verdi!
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika: Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan, yeni görevinin sinyallerini vermeye başladı. Teknik direktör Domenec Torrent'in gelişi sonrasında hiç forma giyemeyen ancak antrenmanlarda yer alan Turan, flaş bir hamleye imza attı.

35 yaşındaki Arda Turan, Galatasaray U-19 Takımı'nın Trabzonspor U-19 ile oynadığı maçı kenardan takip etti.

"FUTBOLU BIRAKIYOR"

ardaturan_255447670_470360504402925_2763305880276166552_n

Takım elbisesiyle saha kenarından maçı izleyen tecrübeli futbolcunun dikkatli bir şekilde takipte olması, sosyal medyada "Futbolu bırakıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Arda Turan'ın sezon sonunda aktif futbol yaşantısını sonlandırarak teknik ekibe katılacağı iddia edilmişti.

TERİM: "GELECEKTE TEKNİK BİR YERİ OLACAKTIR"

20210120_2_46472215_61782286

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, "Kendi ocağından yetişmiş, Galatasaray'ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcu. Muhakkak Galatasaray'ın geleceğinde teknik olarak bir yeri olacaktır. Arda Turan'a çok inanıyorum." ifadelerini kullanarak deneyimli futbolcunun teknik ekibr katılabileceğini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metin Öztürk'ten Mynet'e özel açıklama! 'İstifa ederse...'Metin Öztürk'ten Mynet'e özel açıklama! 'İstifa ederse...'
Mesut Özil'e olay yaratan suçlama!Mesut Özil'e olay yaratan suçlama!
Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Türkiye - İtalya maçı sonrası sosyal medya karıştı!

Türkiye - İtalya maçı sonrası sosyal medya karıştı!

Metin Öztürk'ten Mynet'e özel açıklama! 'İstifa ederse...'

Metin Öztürk'ten Mynet'e özel açıklama! 'İstifa ederse...'

Fatih Terim'den flaş transfer itirafı!

Fatih Terim'den flaş transfer itirafı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Will Smith’in arkadaşından savunma: Asıl nedenini biliyorum

Will Smith’in arkadaşından savunma: Asıl nedenini biliyorum

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.