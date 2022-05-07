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Son dakika: Galatasaraylı Fernando Muslera, Başakşehir maçına damga vurdu! 10 kurtarış...

07.05.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında sarı - kırmızılı ekibin kalecisi Fernando Muslera damga vurdu. Uruguaylı file bekçisi, maç boyunca yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirirken son dakikadaki hamlesiyle puanı kurtaran isim oldu.

Son dakika: Galatasaraylı Fernando Muslera, Başakşehir maçına damga vurdu! 10 kurtarış...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu.

Uruguaylı file bekçisi, müsabaka boyunca 10 kurtarış yaparak maça damgasını vurdu.

Muslera'nın özellikle son dakikada yaptığı kurtarış ise Galatasaray'a adeta puanı getiren hamle oldu.

Ceza sahası içine yapılan ortada Gulbrandsen'in kafa vuruşunda müthiş bir refleks gösteren Muslera, 89. dakikada net bir gol pozisyonuna engel oldu.

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Galatasaray Futbol Kulübü Başakşehir Fernando Muslera son dakika haberi
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