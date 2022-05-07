Son dakika: Galatasaraylı Fernando Muslera, Başakşehir maçına damga vurdu! 10 kurtarış...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera, karşılaşmanın en çok konuşulan ismi oldu.

Uruguaylı file bekçisi, müsabaka boyunca 10 kurtarış yaparak maça damgasını vurdu.

Muslera'nın özellikle son dakikada yaptığı kurtarış ise Galatasaray'a adeta puanı getiren hamle oldu.

Ceza sahası içine yapılan ortada Gulbrandsen'in kafa vuruşunda müthiş bir refleks gösteren Muslera, 89. dakikada net bir gol pozisyonuna engel oldu.



