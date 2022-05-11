Son dakika: Galatasaraylı Fernando Muslera eski defterleri açtı, Fenerbahçe'ye gönderme yaptı!

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 11 yıldır kalesini koruduğu ve 5 Süper Lig şampiyonluğu kazandığı sarı - kırmızılı takımla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Kulüp televizsyonuna konuşan başarılı file bekçisi, geleceğiyle ilgili de sarı - kırmızılı taraftarları sevindiren ifadeler kullandı.

"BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

2011 yılında geldiği Galatasaray'da bu kadar kalıcı olacağını düşünmediğini itiraf eden 35 yaşındaki kaleci, "Galatasaray'a ya da başka bir kulübe imza atarken asla bu kadar kalacağımı düşünmedim. Galatasaray ailesinde olmaktan çok mutluyum. Türkiye bana her şeyi verdi. 2 evladım burada doğru. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

"FENERBAHÇE, IŞIKLARI KAPATTI"

Unutamadığı anlardan bahseden başarılı eldiven, "En unutamadığım şampiyonluk, Kadıköy'dekiydi. Fenerbahçe , kutlamada ışıkları kapattı ve bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyans yarattı. En iyi sezon ise 3 kupa kazandığımız 2015 sezonu..." şeklinde konuştu.

"KARİYERİMİN SONUNA KADAR OYNAMAK İSTİYORUM"

Galatasaray'da kariyerinin sonuna kadar oynamak istediğini dile getiren Muslera, şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray'a geldiğimde şampiyonluk için geldiğimi söyledim. Bu istediğim şey, bu yüzden futbol oynuyorum. Gerçekten çok mutluyum. Ve tabii ki takım arkadaşlarıma ve antrenörlerime teşekkür ederim. Yaptığım işten çok mutluyum, kariyerimin sonuna kadar oynamak istiyorum."

