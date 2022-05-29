SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaraylı Marcao'ya İspanyol devinden 278 milyon!

Son dakika: Galatasaraylı Marcao'ya İspanyol devinden 278 milyon!

29.05.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da birkaç oyuncun ortaya koyduğu oyun yüzleri güldürmüştü.

Son dakika: Galatasaraylı Marcao'ya İspanyol devinden 278 milyon!
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Galatasaray, 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken oyuncularına da birçok teklif gelmeye devam ediyor. Sarı - kırmızılıların yıldız isimlerinden Marcao'nun peşini Avrupa'nın önemli kulüpleri bırakmıyor.

DEVLER PEŞİNDE

20220317_2_52672164_74808786

Napoli, Roma ve Atalanta'nın ardından İspanya La Liga'nın iddialı ekiplerinden Villarreal de Marcao için harekete geçti.

VILLARREAL'DEN 16 MİLYON EURO

20220317_2_52672164_74808791

İspanyol ekibi Sambacı yıldız için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray Yönetimi'nin şu an için teklifi beklettiği ve seçim sonrası yeni başkanın karar vereceği belirtildi.

YENİ YÖNETİME SICAK PARA LAZIM

20220317_2_52672164_74808800

Bilindiği gibi Galatasaray'da göreve gelecek yeni yönetime sıcak para lazım... Bu yüzden de Marcao'nun satışına onay verileceği tahmin ediliyor. Brezilyalı yıldız Galatasaray'a geldikten kısa süre sonra ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmişti.

4 MİLYON EURO'YA GELDİ

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan 25 yaşındaki başarılı stoperin sarı - kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Marcao geride kalan sezonda 38 maçta 1 gol kaydetti. Sambacı yıldız, 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'a geri mi dönüyor?Galatasaray'a geri mi dönüyor?
Stefan Kuntz'dan flaş sözler! ''Milli Takım'a çağırdım ama gelmedi''Stefan Kuntz'dan flaş sözler! ''Milli Takım'a çağırdım ama gelmedi''
Bu teklifi reddetmek yürek ister!Bu teklifi reddetmek yürek ister!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Roma Marcao son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi

Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı

Şişli'deki katliamda yeni detaylar! İntihar notu ortaya çıktı

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Talisca, şapkadan tavşan çıkardı!

Talisca, şapkadan tavşan çıkardı!

Altay Bayındır, final sonrası sosyal medyayı salladı!

Altay Bayındır, final sonrası sosyal medyayı salladı!

Fatih Terim'i kahkahaya boğan an! Alisson ve Benzema...

Fatih Terim'i kahkahaya boğan an! Alisson ve Benzema...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Öğretmen öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girerken...

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.