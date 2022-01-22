Son dakika: Galatasaraylı taraftarlardan görülmemiş paylaşım! 'Küme düşme korkusu...'

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı da Galatasaray'ı ayaklandırmaya yetmedi. Domenec Torrent yönetimide 2 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar ilk önce Hatayspor'a daha sonra Kasımpaşa'ya mağlup olarak sıfır çekti. Küme düşme potasına yalnızca 4 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da taraftarlar isyan bayrağını çekti.

GALATASARAY KÜME DÜŞER Mİ?

Gazeteci Hıncal Uluç, "Galatasaray bu rezaleti sürdürürse küme düşme ihtimali Avrupa'da tur atlamaktan daha fazla olur. Şu an Avrupa Kupası hayal bile değil." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada taraftarlar ise kazan kaldırdı.

İŞTE PUAN DURUMU

"CİDDİ CİDDİ KÜME DÜŞME KORKUSU YAŞAMAYA BAŞLADIM"

Galatasaray taraftarlarının bazıları küme düşme konusunda ciddi ciddi hesaplar yapmaya bile başladı. Sosyal medyada gündem konusu haline gelen bu olay tartışılmaya devam ediyor.



