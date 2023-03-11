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Son dakika: Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'ye haciz şoku! Sebebi ise Wanda Nara...

11.03.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin başı haciz problemiyle dertte. Wanda Nara ile İstanbul'da aynı rezidansın farklı dairelerinde konaklayan Arjantinli yıldız, kira olarak 15 bin dolar ödüyordu. Başarılı futbolcunun daire kirasını ödememesi nedeniyle hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'ye haciz şoku! Sebebi ise Wanda Nara...

Son dakika haberleri: Galatasaray sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmiş ve Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların ve camianın büyük beğenisini toplayan Arjantinli yıldızın başı haciz işlemleriyle derde girdi...

AYNI REZİDANSTA YAŞIYORLARDI

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Boşandığı eşi Wanda Nara ile İstanbul'da yer alan bir rezidansın farklı dairelerinde konaklayan ve ailesine daha yakın olma amacıyla böyle bir karar aldığını ifade eden Icardi'nin aylık kira ödemesi 15 bin dolar olarak göze çarpmıştı.

"DÖRT AYLIK KİRAYI ÖDEMEDİ"

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Takvim'İn haberine göre Wanda Nara'nın da kirasını üstlenen yıldız golcünün 4 aylık kira ödemesini yapmadığı ortaya çıktı.

HACİZ MEMURLARI KAPIYA DAYANDI

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Bu olayın ardından ev sahibinini kendisine yaklaşık 1 milyon 150 bin TL borcu olan Icardi hakkında yasal işlem başlattığı ifade edildi.

"EN KISA ZAMANDA ÖDEME YAPILACAK"

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Haciz memurlarının geçtiğimiz günlerde Icardi'nin Levent'te bulunan rezidans dairesine gittiği ve Icardi adına araya giren kişilerin "En kısa zamanda ödeme yapılacak" sözünü vermesinin ardından herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

Arjantinli futbolcunun kira ödemesini kısa süre içinde yapmaması halinde haciz memurlarının yeniden kapısını çalacağı belirtildi.

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