Son dakika: Galatasaraylılara müjdeyi Wanda Nara verdi! Mauro Icardi geliyor...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşen Galatasaray, ilk maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı - kırmızılılarda bir yandan da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Geride kalan sezonda kazanılan şampiyonlukta attığı gollerle başrol oynayan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyordu.

WANDA NARA MÜJDEYİ VERDİ

Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Arjantinli yıldızın transferinde sona gelindiği öne sürülürken, sarı - kırmızılı taraftarlara oyuncunun hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara müjdeyi verdi.

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin üstünde Galatasaray tişörtünün olduğu iki fotoğrafı Instagram hikayesinde paylaştı.

Nara'nın bu paylaşımı, sosyal medyada transferin bittiğine dair yorumlandı.

