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Son dakika: Galatasaraylılara müjdeyi Wanda Nara verdi! Mauro Icardi geliyor...

21.07.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Transfer sezonunda hareketli bir dönem geçirmesi beklenen sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren ve bonservisinin alınmasının hedeflendiği Mauro Icardi'yi bekleyen taraftarlara müjdeyi Wanda Nara verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşen Galatasaray, ilk maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı - kırmızılılarda bir yandan da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Geride kalan sezonda kazanılan şampiyonlukta attığı gollerle başrol oynayan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyordu.

WANDA NARA MÜJDEYİ VERDİ

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Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Arjantinli yıldızın transferinde sona gelindiği öne sürülürken, sarı - kırmızılı taraftarlara oyuncunun hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara müjdeyi verdi.

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Wanda Nara, Mauro Icardi'nin üstünde Galatasaray tişörtünün olduğu iki fotoğrafı Instagram hikayesinde paylaştı.

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Nara'nın bu paylaşımı, sosyal medyada transferin bittiğine dair yorumlandı.

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