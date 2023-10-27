Son dakika: Gece yarısı ortalık karıştı! Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının oteline gitti! Burak Yılmaz son anda araya girdi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaştı. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bodo/Glimt'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Beşiktaş'ın gruptan bir üst tura yükselme şansı iyiden iyiye azalmıştı.
Siyah - beyazlı taraftarlar, Norveç deplasmanında istenen performansın ortaya konulamaması sonrasında futbolculara büyük bir tepki gösterdi.
Beşiktaşlı futbolseverler, Bodo/Glimt maçının ardından takımlarının kaldığı otelin önüne gitti. Futbolculara ve yönetime tepki gösteren taraftarları teknik sorumlu Burak Yılmaz karşıladı.
Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır
Taraftarları sakinleştirmeye çalışan Yılmaz, "Siz bir şey demeden ben söyleyeyim, haklısınız. Tamam mı? Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun. İnşallah düzeleceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu konuşma sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, genç çalıştırıcıyı kırmadı ve otel önünden ayrıldı.