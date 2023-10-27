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Son dakika: Gece yarısı ortalık karıştı! Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının oteline gitti! Burak Yılmaz son anda araya girdi...

27.10.2023 07:38 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olmuştu. Siyah - beyazlılar, karşılaşmada isteneni verememiş ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Grupta sadece 1 puanı olan ve üst tura yükselme şansı oldukça azalan Beşiktaş'ın taraftarları, gece yarısı takımlarının kaldığı otelin önüne gitti. Kara Kartal'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz son anda araya girdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaştı. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bodo/Glimt'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Beşiktaş'ın gruptan bir üst tura yükselme şansı iyiden iyiye azalmıştı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

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Siyah - beyazlı taraftarlar, Norveç deplasmanında istenen performansın ortaya konulamaması sonrasında futbolculara büyük bir tepki gösterdi.

OTEL ÖNÜNE GİTTİLER

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Beşiktaşlı futbolseverler, Bodo/Glimt maçının ardından takımlarının kaldığı otelin önüne gitti. Futbolculara ve yönetime tepki gösteren taraftarları teknik sorumlu Burak Yılmaz karşıladı.

"NE DESENİZ HAKLISINIZ"

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Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır

Taraftarları sakinleştirmeye çalışan Yılmaz, "Siz bir şey demeden ben söyleyeyim, haklısınız. Tamam mı? Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun. İnşallah düzeleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu konuşma sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, genç çalıştırıcıyı kırmadı ve otel önünden ayrıldı.

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