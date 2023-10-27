Son dakika: Gece yarısı ortalık karıştı! Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının oteline gitti! Burak Yılmaz son anda araya girdi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaştı. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bodo/Glimt'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Beşiktaş'ın gruptan bir üst tura yükselme şansı iyiden iyiye azalmıştı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Siyah - beyazlı taraftarlar, Norveç deplasmanında istenen performansın ortaya konulamaması sonrasında futbolculara büyük bir tepki gösterdi.

OTEL ÖNÜNE GİTTİLER

Beşiktaşlı futbolseverler, Bodo/Glimt maçının ardından takımlarının kaldığı otelin önüne gitti. Futbolculara ve yönetime tepki gösteren taraftarları teknik sorumlu Burak Yılmaz karşıladı.

"NE DESENİZ HAKLISINIZ"



Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır

Taraftarları sakinleştirmeye çalışan Yılmaz, "Siz bir şey demeden ben söyleyeyim, haklısınız. Tamam mı? Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun. İnşallah düzeleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu konuşma sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, genç çalıştırıcıyı kırmadı ve otel önünden ayrıldı.





