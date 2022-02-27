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  4. Son dakika: Gedson Fernandes, Galatasaray ağlarına füze yolladı! Gol sevinci olay yarattı...

Son dakika: Gedson Fernandes, Galatasaray ağlarına füze yolladı! Gol sevinci olay yarattı...

27.02.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın uzun süredir istediği Gedson Fernandes müthiş bir frikik golüyle takımı 1-0 öne geçirdi. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş yıldız oyuncuyu renklerine bağlayıp yabancı sınırı nedeniyle Çaykur Rizespor'a kiralamıştı. Attığı golden sonra Gedson Fernandes'in yaptığı gol sevinci taraftarların tepkisini çekti.

Son dakika: Gedson Fernandes, Galatasaray ağlarına füze yolladı! Gol sevinci olay yarattı...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Alt sıralardan kurtulmak için maça 3 puan parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar, Rize engelini aşıp derin bir nefes almak istiyordu. Çaykur Rizespor'un kadrosunda bulunan Gedson Fernandes maç başında ilk 11 başlayacağı duyurulmasının ardından sosyal medyada gündem olmuştu.

SON DAKİKA: GEDSON FERNANDES MÜTHİŞ BİR GOL ATTI!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, maçın henüz başında 2 tane net pozisyondan yararlanamadı. Kontra atakla Galatasaray'a hücum eden Rizespor'un kazandığı frikik sonrası eski Galatasaraylı Gedson Fernandes topun başına geçti. Yaptığı müthiş vuruşla kaleci Inaki Pena'yı mağlup eden Gedson Fernandes müthiş bir sevinç yaşadı.

GOL SEVİNCİ OLAY OLDU!

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Attığı golden sonra müthiş bir sevinç yaşayan Portekizli oyuncu taraftarların tepkisin çekti. Tribünleri dönüp eliyle bir işaret yapan yıldız oyuncuya yabancı maddeler fırlatıldı. Önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek yıldız oyuncu şimdiden Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekmiş durumda...

İŞTE GOL ANI...

WAA

GED1

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gedson Fernandes son dakika haberi
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