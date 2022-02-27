Son dakika: Gedson Fernandes'in golü yetmedi! Galatasaray'da Van Aanholt takımını sırtladı...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray ve Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Galatasaray, bu maçı da kazanıp seri yakalamanın peşindeydi. Çaykur Rizespor'da ise durumlar benzer nitelikteydi. 4 maçtır galibiyet gelemeyen Rize'de Bülent Korkmaz takımın başına getirilmişti. Takımının başında ilk maçına Galatasaray karşısında çıkan Bülent Korkmaz'ın tek hedefi 3 puan almaktı. Karşılıklı ataklara sahne olan maç 4-2'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

GEDSON FERNANDES MÜTHİŞ ATTI!

8' Rizespor sol kanatta serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Gedson Fernandes dar açıdan harika bir vuruşla Pena'yı avladı ve Süper Lig kariyerindeki ilk golünü geçen sezon formasını giydiği Sarı-Kırmızılılar'a karşı attı.

AANHOLT CEVAP VERDİ

40' Kerem sol kanattan ceza alanı içindeki Berkan'ı gördü, Berkan tek topla topu Aanholt'a bıraktı. Hollandalı sol bek ceza sahası dışından ayak içi tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

49' Gedson Fernandes şişirdi, Pohjanpalo kafayla indirdi, ceza sahası çizgisi üzerinde topu alan Tyler Boyd seken topa harika vurdu ve tam '90' diye tabir edilen noktadan ağları sarstı. Rizespor 2-1 öne geçti.

GOMIS PENALTIYI KAÇIRDI!

62' Geçen hafta Göztepe karşısında 2 penaltıyı da gole çeviren Gomis bu kez kaleci Tarık'ı geçemedi! Genç eldiven sağına gelen topu çıkardı.

İKİNCİ PENALTIYI BABEL GOLE ÇEVİRDİ

67' Kaleci Tarık'ın bu kez ceza sahasının solunda Kerem'e kayarak müdahalesi sonrasında VAR, Ümit Öztürk'e pozisyonu izleme uyarısı yaptı. Öztürk izledikten sonra penaltı kararını verdi. Bu kez Ryan Babel beyaz noktanın başına geçti. Hollandalı futbolcu hata yapmadı, Tarık'la topu farklı köşelere gönderdi. Skor şimdi 2-2 oldu.

VAN AANHOLT YİNE ATTI!

Maçın 87'inci dakikasında müthiş paslaşan Galatasaray'da Van Aanholt takımını 3-2 öne geçiren golü attı. Patrick van Aanholt kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol attı.

SON ANLARDA KIRMIZI KART ÇIKTI

90+3' Çaykur Rizespor'da Baiano ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

KAPANIŞI GOMIS YAPTI

90+7'inci dakikada Feghouli'nin topuyla kaleciyle karşı karşıya kalan Gomis topu ağlara gönderdi ve maç 4-2'lik skorla sonuçlandı.

GALATASARAY’DA 3 İSİM KADRODA YOK

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Torrent, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna Arda Turan, Morutan ve Halil Dervişoğlu’nu dahil etmedi. Bu 3 isim, kadroda yer almadığı için Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında kadro dışı kalan Alpaslan Öztürk, Çaykur Rizespor maçına yedek kulübesinde başladı.

OMAR’A DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, 2021 yılbaşında geçirdiği kaza sonucunda görme kaybı yaşayan ve bir yılın ardından Göztepe maçı ile sahalara geri dönen Omar Elabdellaoui’ye destek verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, Norveçli futbolcu için “Yeniden hoş geldin Omar” yazılı pankart hazırladı.

Ayrıca maç öncesinde Galatasaraylı futbolcular Omar sahaya çıktığı sırada Norveçli futbolcuyu çembere alarak alkışladı. Taraftarlar da Omar’a yoğun destek verdi.

“YÖNETİM İSTİFA” SESLERİ

Galatasaray taraftarı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde başkan Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet etti. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yönetime tepkisini sürdüren taraftarlar, “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulundu.

Ayrıca taraftarlar teknik direktör Domenec Torrent’in isminin anons edildiği sırada da ıslıklayarak tepki gösterdi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN "SAVAŞI DURDURUN" PANKARTI

Çaykur Rizesporlu futbolcular, İngilizce "Stop the war", Türkçesi, "Savaşı durdurun" yazılı pankartla maç öncesi seremoniye çıktı. Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar da "Savaşa hayır! No war" yazılı bir pankart açtı.

BÜLENT KORKMAZ BU SEZON İKİNCİ KEZ GALATASARAY’IN KARŞISINDA

Galatasaray’ın efsane kaptanlarından Bülent Korkmaz, sarı kırmızılı takımın karşısına bu sezon ikinci kez teknik direktör olarak çıktı. Çaykur Rizespor ile anlaştıktan sonra ilk maçına bugün Galatasaray karşısında çıkan Bülent Korkmaz, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile de Galatasaray deplasmanına çıkmış ve sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

GEDSON FERNANDES YENİDEN NEF STADYUMU’NDA

Galatasaray’ın geçen sezonun devre arasında Benfica’dan kiraladığı ve sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle yollarını ayırdığı Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor formasıyla Galatasaray karşısına çıktı. Portekizli futbolcu, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz’ın görev vermesiyle Süper Lig’de ilk kez Galatasaray’a karşı oynadı.

FERNANDES’E TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcuları Gedson Fernandes’i ıslıklayarak oyuncuya tepki gösterdi. Gelecek sezon için Beşiktaş’la anlaşan, bu sezonun devre arası transfer döneminde ise sezon sezonuna kadar Çaykur Rizespor ile imzalayan Portekizli futbolcuyu taraftarlar ıslıkladı.

BÜLENT KORKMAZ 3 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, Rize ekibinin ligin 26’ncı haftasında oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Korkmaz; Gökhan Gönül, Cemali Sertel ve Sabo yerine Eren Albayrak, Phiri ve Boyd’a ilk 11’de görev verdi.

Çaykur Rizespor sahaya; Tarık Çetin, Baiano, Holmen, Ponck, Eren Albayrak, Phiri, Fernandes, Yusuf Sarı, Boldrin, Boyd ve Pohjanpalo ilk 11’iyle çıktı.

