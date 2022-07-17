Son dakika: Giresunspor'da kadro dışı bırakılan Umut Nayir isyan etti! "Doğmamış çocuğum için ev tuttuk, kulüp bizden para istedi!"

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve ligi küme düşme potasının 1 sıra üstünde 16. sırada tamamlayan Giresunspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan Giresunspor'a transfer olan Umut Nayir, kulüp yönetimi tarafndan kadro dışı bırakılmıştı.

Giresunspor Yönetimi'nin bu kararı sonrasında Umut Nayir'den flaş bir açıklama geldi.

Yeni sezona Giresunspor'da başlamayı umduğunu ancak yönetimin hamleleri sonrasında kadro dışı bırakıldığını söyleyen Nayir, yeşil - beyazlı kulübün sözleşme feshi için kendisinden para istediğini ifade etti.

İŞTE UMUT NAYİR'İN AÇIKLAMASI;

"FEDERASYONA GİTME YOLUNU EN SON BEN TERCİH ETTİM"

"Son dönemde hakkımda çıkan haberler ve iddialar üzerine konunun merkezindeki kişi olarak süreci anlatma zorunluluğum doğmuştur. Bildiğiniz gibi 2021-22 sezonunda Giresunspor olarak zorlu bir ligde kalma mücadelesi verdik. Sezon içerisinde yaşadığımız maddi, manevi tüm olumsuzluklara rağmen sezonun son dakikasına kadar takımımın yanında yer aldım ve katkı sağlamak için tüm gücümle çalıştım. Her zaman saha içinde kaldım. Bu mücadelenin sonunda ise Giresun şehrini Süper Lig'de tutmayı başarmış olmanın gururunu tüm takım arkadaşlarımla birlikte yaşadım. Bu süreçte biriken alacaklarımdan doğan haklarım olmasına rağmen federasyona gitme yolunu tercih eden en son isimlerden biri oldum."

"DOĞACAK ÇOCUĞUMUZA UYGUN BİR EV TUTTUK, KİRASINI PEŞİN ÖDEDİK"

"Yeni sezon hazırlıklarımı ve planlamalarımı Giresunspor'da devam etmek üzere gerçekleştirdim. Eşimin Giresun'dan ayrılmak istediğine dair asılsız iddiaların aksine doğacak olan çocuğumuza da uygun olacak bir ev tutup kirasını da peşin olarak ödedik. Olması gerektiği gibi sezon öncesi kampına da ilk günden dahil olarak yeni sezon için çalışmalarımı sürdürmeye devam ettim. Buraya kadar olan süreçten de somut bir şekilde anlaşılacağı üzere Giresun'da ve Giresunspor'da oynamaktan dolayı hiçbir hoşnutsuzluğum olmadı. Aksine bu şehrin mücadelesinde bir parça olmaktan büyük gurur duydum. Fakat gerçekliği bulunmayan bir takım iddialar ile benim Giresun'da kalmak istemediğime dair söylemlerde bulunuldu. Bunları kabul etmem mümkün değildir."

"BAŞKANIMIZ 'SIKINTI YOK' DEDİ, AKŞAM FESİH İÇİN ARADI"

"Kulüp kararıyla kamptan kadro dışı bırakılma sürecime gelecek olursak; geçtiğimiz günlerde geçmiş dönem alacaklarıma dair gerçekleşen görüşmelerde kulübümüz ödemenin bir kısmını çek ile yapmayı teklif edince ben de diğer futbolculara ödemeler yapılmışken farklı bir ödeme yöntemine tabii tutulmak istemediğimi belirttim. Başkanımız sıkıntı olmadığını ve ödemenin yapılacağını söylese de aynı günün akşamı arayarak alacaklarımdan vazgeçip sözleşmemin karşılıklı feshedilmesini teklif etti."

"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI YAPILDI"

"Bunun üzerine ben de ödeme yapılmadığı takdirde zaten haklı fesih yapabileceğimi kendisine belirttim. Görüşmelerin akabinde geçmiş alacaklarımın ödemesi gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından gerçekliği bulunmayan bilgiler yayılmasına ve takıma yeni katılan oyunculara olumsuz konuştuğum gibi doğruluğu olmayan iddialar ile tarafıma yönelik takım içi itibarsızlaştırma çalışmaları yapılmasına ise üzülerek şahit oldum."

"KADRO DIŞI BIRAKILMA KARARI KULÜBE AİT"

"Kulüp tarafından verilen kadro dışı bırakılma kararının sanki ben izin istemişim ya da Giresun'da kalmak istemiyormuşum gibi lanse edilmesini kabul etmem mümkün değildir. Yeni sezon planlamalarımı Giresunspor'da devam etmek üzerine gerçekleştirdiğim yukarıda verdiğim somut örneklerle açık bir şekilde ortadadır. Bazı haber sitelerinde yer aldığı şekilde benim kamptan izin istediğim yönündeki ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha belirtmek isterim ki benim böyle bir isteğim olmamıştır. Kadro dışı bırakılma kararı kulüp tarafından bana iletilmiştir."

"SÖZLEŞME FESHİ İÇİN PARA İSTEDİLER"

"Tüm bu süreçlerin ardından Giresunspor'da istenmediğimi fark etmem üzerine sözleşmemdeki henüz doğmamış bütün alacaklarımdan feragat ederek ayrılmayı kabul etmemin ardından kulübümüzün sözleşmenin feshi için ekstra bir para istemesi ise süreci çözümsüz bir noktaya getirmiştir. Bu açıklamayı yapmamdaki sebep haklı veya haksız aramak değil, çarpıtılmış ifadelerle medyada yer alan bir sürecin yaşandığı şekilde bilinmesini istememden ötürüdür."

"NE SPORUN NE DE İNSANLIĞIN PARÇASI"

Sonuç olarak; yeni sezon planlamasında yer almamak sporun doğasında olan kabul edilebilir bir süreçtir. Ancak yukarıda bahsettiğim şekilde hayali sebepler ile bezeli etik dışı bir süreç ise ne sporun ne de insanlığın bir parçasıdır.

