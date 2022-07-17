SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Giresunspor
  4. Son dakika: Giresunspor'da kadro dışı bırakılan Umut Nayir isyan etti! "Doğmamış çocuğum için ev tuttuk, kulüp bizden para istedi!"

Son dakika: Giresunspor'da kadro dışı bırakılan Umut Nayir isyan etti! "Doğmamış çocuğum için ev tuttuk, kulüp bizden para istedi!"

17.07.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da hareketli günler yaşanıyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde Beşiktaş'tan bedelsiz olarak yeşil - beyazlı takıma transfer olan Umut Nayir, kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı. Yönetimin bu hamlesi sonrasında 29 yaşındaki futbolcudan flaş bir açıklama geldi. Nayir, "Tarafıma yönelik takım içi itibarsızlaştırma çalışmaları yapılmasına ise üzülerek şahit oldum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Giresunspor'da kadro dışı bırakılan Umut Nayir isyan etti! "Doğmamış çocuğum için ev tuttuk, kulüp bizden para istedi!"
Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Giresunspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezon Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve ligi küme düşme potasının 1 sıra üstünde 16. sırada tamamlayan Giresunspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan Giresunspor'a transfer olan Umut Nayir, kulüp yönetimi tarafndan kadro dışı bırakılmıştı.

Giresunspor Yönetimi'nin bu kararı sonrasında Umut Nayir'den flaş bir açıklama geldi.

Yeni sezona Giresunspor'da başlamayı umduğunu ancak yönetimin hamleleri sonrasında kadro dışı bırakıldığını söyleyen Nayir, yeşil - beyazlı kulübün sözleşme feshi için kendisinden para istediğini ifade etti.

İŞTE UMUT NAYİR'İN AÇIKLAMASI;

"FEDERASYONA GİTME YOLUNU EN SON BEN TERCİH ETTİM"

6e22d370e93b4f3f9e2b44d57caa29bd

"Son dönemde hakkımda çıkan haberler ve iddialar üzerine konunun merkezindeki kişi olarak süreci anlatma zorunluluğum doğmuştur. Bildiğiniz gibi 2021-22 sezonunda Giresunspor olarak zorlu bir ligde kalma mücadelesi verdik. Sezon içerisinde yaşadığımız maddi, manevi tüm olumsuzluklara rağmen sezonun son dakikasına kadar takımımın yanında yer aldım ve katkı sağlamak için tüm gücümle çalıştım. Her zaman saha içinde kaldım. Bu mücadelenin sonunda ise Giresun şehrini Süper Lig'de tutmayı başarmış olmanın gururunu tüm takım arkadaşlarımla birlikte yaşadım. Bu süreçte biriken alacaklarımdan doğan haklarım olmasına rağmen federasyona gitme yolunu tercih eden en son isimlerden biri oldum."

"DOĞACAK ÇOCUĞUMUZA UYGUN BİR EV TUTTUK, KİRASINI PEŞİN ÖDEDİK"

E-XOyl8XsAUey1P

"Yeni sezon hazırlıklarımı ve planlamalarımı Giresunspor'da devam etmek üzere gerçekleştirdim. Eşimin Giresun'dan ayrılmak istediğine dair asılsız iddiaların aksine doğacak olan çocuğumuza da uygun olacak bir ev tutup kirasını da peşin olarak ödedik. Olması gerektiği gibi sezon öncesi kampına da ilk günden dahil olarak yeni sezon için çalışmalarımı sürdürmeye devam ettim. Buraya kadar olan süreçten de somut bir şekilde anlaşılacağı üzere Giresun'da ve Giresunspor'da oynamaktan dolayı hiçbir hoşnutsuzluğum olmadı. Aksine bu şehrin mücadelesinde bir parça olmaktan büyük gurur duydum. Fakat gerçekliği bulunmayan bir takım iddialar ile benim Giresun'da kalmak istemediğime dair söylemlerde bulunuldu. Bunları kabul etmem mümkün değildir."

"BAŞKANIMIZ 'SIKINTI YOK' DEDİ, AKŞAM FESİH İÇİN ARADI"

IMG_20220713_222420-1170x700

"Kulüp kararıyla kamptan kadro dışı bırakılma sürecime gelecek olursak; geçtiğimiz günlerde geçmiş dönem alacaklarıma dair gerçekleşen görüşmelerde kulübümüz ödemenin bir kısmını çek ile yapmayı teklif edince ben de diğer futbolculara ödemeler yapılmışken farklı bir ödeme yöntemine tabii tutulmak istemediğimi belirttim. Başkanımız sıkıntı olmadığını ve ödemenin yapılacağını söylese de aynı günün akşamı arayarak alacaklarımdan vazgeçip sözleşmemin karşılıklı feshedilmesini teklif etti."

"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI YAPILDI"

FJfEPNmWQAE81-e

"Bunun üzerine ben de ödeme yapılmadığı takdirde zaten haklı fesih yapabileceğimi kendisine belirttim. Görüşmelerin akabinde geçmiş alacaklarımın ödemesi gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından gerçekliği bulunmayan bilgiler yayılmasına ve takıma yeni katılan oyunculara olumsuz konuştuğum gibi doğruluğu olmayan iddialar ile tarafıma yönelik takım içi itibarsızlaştırma çalışmaları yapılmasına ise üzülerek şahit oldum."

"KADRO DIŞI BIRAKILMA KARARI KULÜBE AİT"

resized_72ff6-a3440290ekranalc4b1ntc4b1sc4b1

"Kulüp tarafından verilen kadro dışı bırakılma kararının sanki ben izin istemişim ya da Giresun'da kalmak istemiyormuşum gibi lanse edilmesini kabul etmem mümkün değildir. Yeni sezon planlamalarımı Giresunspor'da devam etmek üzerine gerçekleştirdiğim yukarıda verdiğim somut örneklerle açık bir şekilde ortadadır. Bazı haber sitelerinde yer aldığı şekilde benim kamptan izin istediğim yönündeki ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha belirtmek isterim ki benim böyle bir isteğim olmamıştır. Kadro dışı bırakılma kararı kulüp tarafından bana iletilmiştir."

"SÖZLEŞME FESHİ İÇİN PARA İSTEDİLER"

FRibpguXEAIhM1H

"Tüm bu süreçlerin ardından Giresunspor'da istenmediğimi fark etmem üzerine sözleşmemdeki henüz doğmamış bütün alacaklarımdan feragat ederek ayrılmayı kabul etmemin ardından kulübümüzün sözleşmenin feshi için ekstra bir para istemesi ise süreci çözümsüz bir noktaya getirmiştir. Bu açıklamayı yapmamdaki sebep haklı veya haksız aramak değil, çarpıtılmış ifadelerle medyada yer alan bir sürecin yaşandığı şekilde bilinmesini istememden ötürüdür."

"NE SPORUN NE DE İNSANLIĞIN PARÇASI"

Sonuç olarak; yeni sezon planlamasında yer almamak sporun doğasında olan kabul edilebilir bir süreçtir. Ancak yukarıda bahsettiğim şekilde hayali sebepler ile bezeli etik dışı bir süreç ise ne sporun ne de insanlığın bir parçasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Umut Nayir şov yaptı! Sivasspor şoka uğradıUmut Nayir şov yaptı! Sivasspor şoka uğradı
G.Saray'da Kerem şoku! Buruk şaştı kaldıG.Saray'da Kerem şoku! Buruk şaştı kaldı
Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'nin satışından rekor bonservis! Dudağınız uçuklayacak...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Giresunspor son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na çağrı: Başarı elde etmek istiyorsa...

Kılıçdaroğlu'na çağrı: Başarı elde etmek istiyorsa...

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

Yer: İstanbul! Otel odasından yola dolar saçıp sosyal medyadan paylaştı

Yer: İstanbul! Otel odasından yola dolar saçıp sosyal medyadan paylaştı

Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko!

Fenerbahçe'de 560 milyonluk fiyasko!

Ghezzal'a şok etkisi yaratan teklif! Galatasaray istemişti...

Ghezzal'a şok etkisi yaratan teklif! Galatasaray istemişti...

Galatasaray'da kriz patlak verdi! ''Beni neden aldınız?''

Galatasaray'da kriz patlak verdi! ''Beni neden aldınız?''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.