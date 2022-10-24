SON DAKİKA: Giresunspor ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı! Giresun'da kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Giresunspor sahasında başkent ekibi MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ligde alt sıralarda yer alan iki takımın mücadelesi karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sona erdi.
Ankaragücü 69. dakikada Jese Rodriguez'in penaltıdan attığı golle öne geçerken, Giresunspor bu gole yanıtını 85. dakikada Rijad Bajic ile geldi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Bu beraberliğin ardından Giresunspor puanını 9'a yükseltyirken, Ankaragücü 8 puana ulaştı.
Süper Lig'de 30 Ekim Pazar günü Ankaragücü, Hatayspor'u ağırlayacak. Giresunspor ise 31 Ekim Pazartesi Başakşehir deplasmanına konuk olacak.